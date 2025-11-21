曾遭主辦高層羞辱「蠢貨」！墨西哥環球小姐參賽佳麗戲劇性逆襲 摘下2025年后冠

第74屆環球小姐決賽20日晚間在泰國落幕，代表墨西哥的25歲佳麗法蒂瑪・波許在來自全球超過120個國家和地區的佳麗中脫穎而出，摘下后冠。（圖／達志／路透社）

第74屆環球小姐（Miss Universe）比賽在泰國舉辦，然而在僅僅2週前，這場賽事卻因為泰籍主辦方高層對於參賽佳麗的粗暴羞辱，引爆參賽者集體退席抗議而引起全球關注。這場賽事終於在11月20日晚間落幕，代表墨西哥的25歲佳麗法蒂瑪・波許（Fatima Bosch）在來自全球超過120個國家和地區的佳麗中脫穎而出，摘下后冠成為新一屆的環球小姐。無巧不成書的是，法蒂瑪正是2週前遭到主辦高層羞辱的佳麗，讓這場一波三折的比賽充滿戲劇性色彩。

根據此前報導，在本屆賽事舉行前夕，波許與握有主辦權的環球小姐大賽亞洲及大洋洲副主席、同時也是泰國媒體大亨的納瓦特（Nawat Itsaragrasil）爆發了公開衝突。由於波許拒絕配合由納瓦特規劃的贊助商宣傳活動，在賽前一場綬帶儀式上遭到納瓦特的公開斥責。這名大亨在所有參賽佳麗與直播觀眾面前，強硬要求波許「起立說明」，且當波許表達不願被公開羞辱的抗議時，納瓦特立即奪走她的麥克風，怒斥她是「蠢貨」（dumbhead），又下令保全將波許帶離現場。

法蒂瑪·波許試圖為自己辯護，卻被納瓦特喊來保全請離，畫面透過直播曝光引發爭議。（圖／翻攝自เรื่องเล่าเช้านี้）

面對這種粗暴的舉動，現場立刻引起騷動，不少參賽佳麗無視納瓦特高喊「誰要繼續參加比賽就坐下，離開的人視同退賽」的威脅，起身離場表達抗議。就連丹麥籍的時任環球小姐維多利亞‧蒂爾維格（Victoria Kjaer Theilvig）也毅然起身退場，強調：「這是關於女性權益的議題，羞辱選手是極度不尊重的行為。」

激烈的衝突過程透過直播鏡頭曝光，立刻引起軒然大波。墨西哥總統克勞蒂亞‧薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）公開讚揚波許，稱她是女性在面對冒犯時勇敢發聲的典範。「環球小姐組織」（Miss Universe Organization，MUO）也發表聲明，譴責納瓦特「羞辱並威脅一位手無寸鐵的女性」，並宣布將派遣國際代表團接管賽事，並考慮對納瓦特採取法律行動。納瓦特則在次日公開道歉，但堅稱自己當天並沒有罵「蠢貨」（dumbhead），而是說「破壞」（damaged）。

這場為時3週的比賽，最終在昨日晚間落幕，波許憑藉優雅的儀態、問答環節中的機智談吐贏得了評審團的肯定，最終成功從前任環球小姐維多利亞‧蒂爾維格手中接過桂冠。事實上，波許不僅擁有亮麗外表，在模特兒事業外也長期關注女性權益議題。而她此次挺身對抗主辦方不當對待的表現，更為她在國際間贏得許多支持。

波許在決賽之夜現身的造型。（圖／達志／路透社）

波許在決賽之夜現身的造型。（圖／達志／路透社）

除了波許以外，地主國泰國的參賽佳麗普拉維娜‧辛格（Praveenar Singh）贏得亞軍，委內瑞拉佳麗斯蒂芬妮‧阿巴薩利 (Stephany Abasali)、菲律賓選手阿蒂莎‧馬納洛 (Ahtisa Manalo) 和象牙海岸選手奧利維亞‧亞塞 (Olivia Yacé)則分別獲得賽事的三、四、五名。

加冕儀式上的參賽佳麗合照。（圖／達志／路透社）

外媒指出，本屆環球小姐賽事自始至終便被爭議和醜聞陰影籠罩，除了主辦高層與墨西哥佳麗的爭議外，決賽期間也意外頻傳。牙買加小姐與英國小姐在服裝秀環節中意外摔倒受傷，所幸無大礙。決賽前一週則有2名評審突然閃電辭職，其中一名評審指控有「秘密且不合法的投票」事先決定了入圍的前30名佳麗名單。主辦方雖然堅持否認指控，但也讓賽事蒙上陰影。

儘管這場比賽爭議纏繞，但法蒂瑪・波許的奪冠仍然具有極大的意義。她的故事成為一個關於勇敢、自我主張與為正確價值發聲的範例，證明了即使身處困境，女性也能堅守原則，用自信與實力贏得尊重。這場充滿戲劇性的2025年環球小姐大賽，或許也能因其爭議性與戲劇性的最終逆轉勝，從而載入選美史冊。

