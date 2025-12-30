曾遭前員工逃稅達8位數 網紅始祖PO律師函反擊稱稅務清白

蔡阿嘎曾遭前員工逃稅達8位數，他曬律師函反擊稱稅務清白。（翻攝自蔡阿嘎youtube）

賓賓哥遭前員工向國稅局檢舉，指他長期自泰國進口佛牌、古曼童等商品於台灣販售，一尊在泰國被視為信仰聖物的古曼童，動輒喊價數10萬，甚至上看數百萬元，年營業額粗估至少上億元，卻並非每一筆都有據實開立發票，遭人向國稅局檢舉他涉及逃稅。

網紅在社群影響力大，許多人都會販售商品讓社群達到變現目的，網紅始祖蔡阿嘎，也曾遭前資深員工蘿拉點名公司曾長年逃稅達8位數、標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且「非台灣製造」的中國製商品及贈品，蔡阿嘎曬律師函反擊稱稅務清白。

家寧和Andy老師分手後，兩人至今還在未過去一起經營的YT頻道打官司。（翻攝自家寧Threads）

家寧和Andy老師分手拆夥後，被指控其母利用「群海娛樂公司」管理YT「眾量級」頻道的權力，7年共涉嫌侵占頻道海外收益超過 4,000 萬台幣，並被查出她家涉嫌逃漏稅金額達 1,609 萬台幣。

涼糕哥曾拒開發票給顧客，因而被檢舉他逃漏稅。（翻攝自涼糕哥IG）

涼糕哥透過TikTok直播分享在全台各地擺攤實況，走紅後網友估算月營業額超過台幣40萬元；有民眾跟他購買近千元涼糕後索發票遭拒，因而檢舉他逃漏稅，涼糕哥開嗆若沒賺到40萬有人能補給他嗎。

