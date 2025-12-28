曾遭勒贖3億毀於毒中藥 中市前議長張宏年低調告別式

國民黨台中市前議長張宏年日前過世，享壽73歲，今天舉辦告別式。翻攝張宏年加油YA臉書

台中市前議長張宏年16日睡夢中辭世，享壽73歲。今（28日）在台中崇德殯儀館附近的私人會所舉辦告別式，儘管家屬態度極其低調，未發訃文，但現場仍湧入超過200位親友及政壇要角，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等藍營重量級人物皆到場捻香，送這位昔日政壇強人最後一程。

張宏年的政治生涯跌宕起伏，最令社會震撼的莫過於2001年，他曾遭薛球、陳益華集團綁架，被勒贖高達3億元的天價贖金，當時案情驚動全台。但挺過槍彈與綁架的硬漢，晚年卻栽在一帖標榜養生的中藥。

廣告 廣告

2020年，張宏年與現任市議員的兒子張彥彤一家人，因服用盛唐中醫診所開立的自費中藥，爆發大規模鉛中毒事件。據了解，張宏年當時血液含鉛量高達360微克，竟是成年人正常值的36倍，這場藥害導致他腦部受損達4成，不僅生活無法自理，更伴隨語言障礙與四肢無力，晚年長期臥床。

本月16日清晨，張彥彤如往常準備喚父起床，卻驚覺父親已失去呼吸心跳、身體冰冷。由於張宏年生前受毒中藥殘害，健康狀況長期不穩，台中地檢署為釐清確切死因是否與鉛中毒有關，於23日排定解剖鑑定，目前法醫的鑑定報告尚未出爐。

今日的告別式上，家屬並未安排致詞，家祭結束後隨即發引火化。張彥彤感傷表示，父親終於從多年的病痛中解脫。友人也透露，家屬之所以選擇低調，是希望社會大眾能記住張宏年生前充滿活力、熱心服務的「陽光形象」，而非受病痛折磨的最後容顏。



回到原文

更多鏡報報導

絕命雪山西稜 兩支登山隊11人受困30公分深雪 2人驚傳心跳停止

張文恐攻後全台恐嚇案達94件 男大生手遊吵架嗆「燒加油站」遭逮

幕後／李明峯強推水霧消防車！還逼基層拍照回傳 女友人爽吃台南消防大單