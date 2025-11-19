曾遭吳慷仁無預警狠甩！鍾瑶爆出新戀情 與他甜蜜牽手

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星鍾瑶曾與吳慷仁、曹晏豪交往，一度引發外界關注，而經歷過這兩段戀情後，鍾瑶過去受訪時坦言，不想再與圈內人交往。2023年她被直擊與型男攝影師Kair（陳冠凱）約會，但當時她澄清兩人只是朋友，如今她被拍到與Kair在街上甜蜜牽手、摟肩的畫面。

鍾瑶爆出新戀情，曾遭吳慷仁無預警分手。（圖／星星相藝提供、翻攝自吳慷仁臉書）

根據《時報周刊CTWANT》報導，鍾瑶日前被目擊與染著金髮的Kair一同外出吃飯，過程中兩人不僅牽手，Kair還摟著女方的肩膀，互動相當親密。而早在2023年兩人就傳出戀情，只是鍾瑶否認，經紀人也說：「Kair也不是她的菜。」沒想到兩年後兩人關係似乎產生了變化。對此，鍾瑶經紀人表示，「感謝大家關心，因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予ㄧ些空間，是與不是都為她開心。」接著為鍾瑶25日即將上市的新書，及將要播出的新戲宣傳，希望兩者都有好成績。

回顧鍾瑶過去的戀情，2015年她因電影《白蟻：慾望謎網》與吳慷仁擦出火花，進而交往2年的時間，當時鍾瑶因此被冠上「吳慷仁女友」的稱號，失去自己的名字，讓她有些難過，吳慷仁則暖心安慰她，不過2017年吳慷仁無預警提出分手，讓鍾瑶曾受訪時坦言，當時「欲哭無淚」然而沒想到的是，2個月後吳慷仁與邵雨薇傳出緋聞，一度讓他們陷入「雙劈」疑雲，鍾瑶與張立昂各成了苦主，但邵雨薇事後也已澄清，並透露與張立昂分手的時間點，如今與吳慷仁仍穩定交往中。

吳慷仁與鍾瑶分手2個月後和邵雨薇傳出緋聞。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

至於鍾瑶與曹晏豪則是因2019年合作《詭祭》而交往，當時戀情之所以曝光，是因為兩人被拍到在街頭熱吻，這讓當時在曖昧階段的他們，順勢成為戀人，但兩人在一起的過程分分合合，最終於2021年分手。2023年底曹晏豪與交往100天的新女友宣布閃婚，鍾瑶也大方送上祝福。

鍾瑶2019年與曹晏豪合作《詭祭》進而交往。（圖／翻攝自曹晏豪IG）





