曾遭川普揚言阻攔 加國總理宣布跨國大橋本週通車

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（中央社蒙特婁9日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，連接加美兩國的侯艾國際大橋將於本週正式通車。美國總統川普今年2月曾揚言阻止通車，除非美國能獲得合理補償。

法新社報導，以已故加拿大籍北美職業冰球聯盟（NHL）傳奇球員命名的侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge），2018年動工，預計今年稍晚通車。

這座大橋造價高達47億美元（約新台幣1486億元），連接加拿大安大略省（Ontario）與美國密西根州（Michigan）。

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然而，川普今年2月堅稱美國應擁有這座大橋「至少一半」的所有權，他當時更表示，在美國獲得合理補償前，他不會允許大橋通車，並控訴加拿大在造橋過程中「幾乎」未使用任何美國產品。

不過，根據溫莎-底特律大橋管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）發布的說明，這座大橋由加拿大全額出資興建，建成後將由加拿大聯邦政府與密西根州政府共同擁有。

卡尼今天在首都渥太華（Ottawa）告訴記者，侯艾國際大橋預計「本週末」通車，並稱此為「好消息」，這不僅是「兩國合作的象徵，更是具體的事實」。（編譯：張茗喧）1150610