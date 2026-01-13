曾遭川普當面嘲諷 澳洲駐美大使陸克文提前卸任

（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲政府今天表示，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）將離任，結束3年任期。陸克文曾遭美國總統川普當面指「我也不喜歡你」，使得他的任期始終籠罩在這番評語的陰影下。

法新社報導，曾任總理的陸克文將於3月31日卸任，轉任紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）會長。他在未擔任公職期間，曾對川普發表過嚴厲批評。

去年10月在白宮舉行的美澳會談上，川普在電視轉播的場合中表達對陸克文的蔑視，促使部分澳洲在野黨人士呼籲終止他的大使職務。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與外交部長發表聯合聲明表示：「陸克文在民主黨與共和黨政府執政期間，與我們最親密的安全盟友與主要戰略夥伴合作，為澳洲帶來具體成果。」

「我們感謝陸克文博士在擔任大使期間，以及過去身為澳洲總理和外交部長時所做出的卓越貢獻。」

在赴華府就職前，陸克文曾形容川普是「史上最具破壞性的總統」與「西方的叛徒」，「把美國與民主拖入泥沼」。在川普於2024年11月重返白宮後，陸克文刪除了這些評論。

在去年10月的白宮會面中，川普曾暗示陸克文或許該為過往的言論道歉。川普轉向坐他一旁的艾班尼斯，問「他在哪裡？他還在替你工作嗎？」艾班尼斯尷尬地微笑，隨後指向坐在他們正前方的陸克文。

陸克文開始解釋：「總統先生，那是我擔任這個職位之前的事。」

川普打斷他的話，說：「我也不喜歡你。我不喜歡你。而且我大概永遠都不會喜歡你。」

陸克文是精通中文的前職業外交官，他是在拜登執政期間獲任命為大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。（編譯：張曉雯）1150113