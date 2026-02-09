曾遭影射林宅血案嫌犯 游錫堃：40多年至今心有餘悸

前立法院長游錫堃今（9）日在臉書貼出1980年的舊報紙，自曝曾被警方影射為林宅血案的「高高瘦瘦可疑人物」，雖未直接點名，但線索幾乎全指向他。他表示，事隔40多年，至今仍心有餘悸，甚至偶爾從惡夢中驚醒，更沉痛反問，「林家如何能心平呢？」

1980年2月28日發生的林宅血案震驚全台，當時因「美麗島事件」受審的省議員林義雄住處遭到歹徒闖入行凶。林義雄的母親游阿妹，以及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭殺害，9歲長女林奐均身中多刀後倖存。該案手段殘忍、動機成謎，至今仍是台灣最具爭議的懸案之一。

游錫堃表示，1980年3月4日《中華日報》曾報導，警方查訪1名「特定對象人物」，33歲、宜蘭縣人、專科畢業、身高174公分、體重約52公斤，且曾在林義雄競選省議員期間擔任重要角色。報導內容雖未寫出姓名，但外界普遍認為影射對象就是游錫堃。

游錫堃。(圖/中天新聞)

游錫堃回憶，當年遭調查局約談20多次，在白色恐怖陰影下承受巨大壓力。所幸案發當天人在公司上班，提出不在場證明後才免於被誣陷。他形容，那是參與台灣民主運動者「隨時可能失去自由甚至性命」的年代，充滿恐懼與迫害。

游錫堃還透露，前省議員謝三升曾對他說，「為了突顯黨外內亂，你是林宅血案最理想的兇手」，一句話成為多年揮之不去的陰影。如今林宅血案因電影拍攝再度引起關注，他在臉書感慨寫下，「我曾經是林宅血案嫌疑人！40多年了，至今仍心有餘悸」。多年未解的血案與時代傷痕，再次刺痛社會。

