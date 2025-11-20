曾遭指共諜 菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑
（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusion perpetua）。郭華萍曾被菲律賓參議員質疑為中國間諜。
菲律賓GMA電視台今天報導，巴石市（Pasig City）地方法院判決丹轆省（Tarlac）班班市前市長艾莉絲．郭（Alice Guo）等數人，因「人口販運」罪行被判無期徒刑，並需繳納200萬披索（約新台幣106萬元）罰金。
「艾莉絲．郭」2024年被菲律賓參議員質疑為中國間諜，馬尼拉地方法院今年6月判決，「艾莉絲．郭」的真實身分是中國公民郭華萍，依法不得擔任公職，市長職位無效。
郭華萍和其他共同被告今天並未出庭，只透過視訊會議參與。
根據菲律賓法律，無期徒刑的刑期介於20至40年之間，受刑人服刑30年後方可申請特赦；被告可對地方法院的判決提出上訴。
郭華萍於2022年5月當選市長。2024年3月，菲律賓執法單位在班班市掃蕩離岸博弈（POGO）產業，後續調查發現涉案博弈園區就位於她持有部分產權的土地上。
菲律賓警方稱包括台灣人在內數百名外國人，被迫在園區從事詐騙活動，若拒絕就會被虐打。
巴石市地方法院今天同時判決涉案離岸博弈園區收歸國有，郭華萍將被監禁在曼達路永市（Mandaluyong）女子矯正機構。
菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在2024年5月的一場參議院聽證會中，質疑郭華萍是1名中國間諜。
隨後，警方、總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）、國家調查局（NBI）、反洗錢委員會（AMLC）等單位，相繼對她提出人口販運和洗錢等控告。
郭華萍據信於2024年7月間潛逃出境，同年9月在印尼落網，押回馬尼拉。她否認與離岸博弈產業有關，並堅稱自己是菲律賓公民。
早在2024年8月，菲律賓監察專員辦公室即已將她革職，取消所有退休福利，且永久不得重新進入公職。（編輯：陳慧萍）1141120
