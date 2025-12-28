曾遭爆鬧翻成員！炎亞綸出道20年罕見「感謝飛輪海」：他們是起點

飛輪海出道20週年。翻攝炎亞綸臉書

男星炎亞綸2005年以偶像男團飛輪海出道，今（28日）迎來出道20週年，他罕見有感而發，由於過去飛輪海自2011年起便鮮少合體，形同解散，加上炎亞綸曾多次直言成員間關係，引發外界揣測不合，不過在這個特別的日子，他在臉書發文感性表示：「20年，真的不是一句話就能帶過的時間。能走到今天，是一份需要被珍惜的幸運。」

炎亞綸在文中強調，今天不只是個人的出道紀念日，同時也是飛輪海成軍20週年的日子，認為這個節點值得被溫柔回望，他坦言，飛輪海在2011年後不再以團體形式活動，並不代表那段經歷被否定或抹去，而是成員們在各自的人生選擇中前行，「用不同的步伐，走向各自認為重要的方向。」

回顧這段青春歲月，炎亞綸直言飛輪海始終是他人生的起點，也是第一次被大眾看見的地方，更在年輕時教會他責任、紀律與承擔。他感性寫下：「這份養分，無論人生走到哪裡，都不會消失。」並透露隨著時間與心境的成熟，學會重新理解過去，也能在更成熟的狀態下說出感謝。

對於一路走來陪伴自己的支持者，炎亞綸也表達由衷謝意，無論是在身邊或遠方、陪伴長短不同，他都珍惜那份心意，他承諾未來將帶著更多理解與更穩定的自己繼續前行，也期盼有一天回頭看這段歷程時，能平靜地說出：「那段青春沒有被浪費，那些相遇，都算數。」



