曾遭砍傷仍重返手術台 眼科名醫陳珊霓談眼底病變

陳珊霓醫師舉行簽書，治療過的病人來祝賀、感謝，其他醫院的名醫也來排隊簽書。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕眼底病變是全球最常見的視力喪失原因，眼科名醫陳珊霓為視網膜與黃斑部治療權威，精通複雜性手術，亦是全球前2%頂尖科學家陳珊霓，享有「眼科媽祖婆」美譽、也被稱為「台灣眼科的最後一線守門員」，近期出版《明眸再現-眼底病變尖端治療法》，以臨床第一線經驗，系統解析眼底疾病的成因、診斷與最新治療策略，協助醫師與病患同步掌握正確的治療決策時機。

中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓教授，近來數次舉行簽書會盛況驚人，不只是治療過的病人來祝賀、感謝，其他醫院的名醫也來排隊簽書，陳珊霓在視網膜手術領域的豐富經驗與高成功率，被譽為台灣第一人，不但門診爆量，其他醫院眼科醫師也來學習、觀摩。

陳珊霓說，醫師在門診時間有限，難以完整解釋複雜病情，她乾脆出書以淺白文字，為病人設計科普書籍，清楚說明各種視網膜疾病，包括糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變、相關治療選項與術後配合方式，像字典般協助病人理解自身病況，補足門診口頭說明的不足。

陳珊霓專精治療黃斑部皺摺、視網膜剝離、牽引性視網膜剝離、增殖性玻璃體視網膜病等困難疾病，其中困難手術已近2000例，一般眼科醫師手術成功率僅1到6成，她卻能完美完成，除了天賦及巧手，更是她投入大量研究與學習，即使門診量大，陳珊霓總是向病患耐心解釋病情、細心溝通，以照顧患者視力為志業，堅持不移。

陳珊霓在10多年前遭到一名老榮民病患不滿白內障治療結果，竟然在門診對她揮刀砍殺。她雙手被砍傷，肌腱、韌帶被砍斷，縫合手術後生活仍無法自理，但她不認輸，積極復健，從食指能觸碰到大拇指練習，到重新拿手術刀練習，3、4個月後重返崗位。

陳珊霓坦言支撐她重回眼科手術的動力，除了本身樂觀與家人支持，還有對於專業技術的自信，相信自己還能幫助病患、實踐自我從醫價值的信念，親身經歷讓她更能同理並鼓勵想放棄的病患，也會直言不治療的嚴重後果，強調現今醫療技術進步，過去無法治療，現在已有可行療法，不應輕言放棄。

陳珊霓也提醒，許多患者初期只出現看東西模糊、色彩變暗、線條扭曲等輕微變化，常誤以為是近視加深或疲勞所致，實際上可能已是視網膜或黃斑部病變的警訊，尤其高度近視、糖尿病患者、長時間用眼族群，以及隨年齡增加的老化壓力與遺傳因素，都屬於高風險族群，更應定期進行眼底檢查。

