曾遭罵潑婦！史書華揭陳幸妤「私下真面目」 反差特質曝光

政治中心／張尚辰報導

前總統陳水扁的女兒、牙醫師陳幸妤自小就因家庭背景受到關注，也曾因媒體過度關注私生活讓她非常崩潰。對此，網紅「盾牌牙醫」史書華透露，其實陳幸妤是他在台大牙醫的學姊，私底下個性非常溫和，並不像之前新聞上那樣暴躁。

史書華昨（25）日在Threads上轉貼陳幸妤2009年去美國參加牙醫考試時，被媒體圍堵的影片指出，陳幸妤其實是他在台大牙醫的學姊，當時也曾擔任過助教，「她其實是個滿溫和的人，只是不太愛多講話，可能那時候被記者堵到很崩潰吧…」。

影片中可以看到，當時陳幸妤因為受不了媒體長期跟拍，在鏡頭前崩潰大罵，「你們到底每天這樣子跟著我想做什麼？你們已經跟著我半年了欸」、「有必要24小時跟著我嗎？這樣有任何一個人受得了嗎？」、「現在是怎樣？我是通緝犯嗎？我犯了什麼事你們要這樣跟著我？」

影片曝光後，鋪天蓋地的輿論朝著陳幸妤襲來，紛紛嘲笑她是「潑婦」，這段回憶也一直跟著陳幸妤，後來風波漸漸淡去，直到有網友發現她在台南市開了一間牙醫診所，才又再度吸引討論。

當時有網友分享一段去診所看診時和陳幸妤的互動影片，她一改過去嚴肅的神情，露出難得的笑容，讓許多人看了不禁直呼「看到她笑得開心真是太好了」、「她其實是超級認真工作的人，從以前就這樣了」、「看到陳幸妤走出當初陰霾，有如此笑容和生活真替她高興」。

