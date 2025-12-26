曾遭貼潑婦標籤...網紅學弟還原16年前「陳幸妤崩潰現場」 點2特質曝私下真實性格

陳幸妤2009年赴美參加牙醫師考試時，因長期遭媒體跟拍，曾在街頭情緒激動回應，引發社會高度關注。如今成為牙醫師的她，私下真面目被網友熱烈討論。（本刊資料照）

前總統陳水扁卸任後，相關司法案件引發社會高度關注，當年其女兒陳幸妤也長期處於媒體聚焦之下。近日，網紅牙醫「盾牌牙醫」史書華在社群平台分享一段陳幸妤2009年赴美應試時遭媒體圍堵的舊畫面，並以學弟身分回憶她在校期間的相處印象，再度引發外界討論。

陳幸妤為何曾在美國街頭崩潰？2009年赴美應試畫面再被翻出

史書華近日在Threads轉貼一段舊影片，內容為2009年2月，陳幸妤前往美國紐約參加牙醫師考試時，因長期遭媒體跟拍，在街頭情緒失控、對鏡頭大聲質問媒體行為。當時畫面在台灣引發廣泛討論，也成為她多年來最具爭議的公開影像之一。

廣告 廣告

「你們到底每天這樣跟著我要做什麼？你們已經跟著我半年了！有必要24小時跟著我嗎？這樣有任何一個人受得了嗎？我是通緝犯嗎？需要你們這樣圍著我？」影片中，陳幸妤對於媒體長時間、全天候跟拍表達強烈不滿。

台大牙醫學弟現身說法 史書華：陳幸妤其實很溫和

史書華在貼文中指出，陳幸妤是他就讀台大牙醫系時的學姐，當時還曾擔任助教。他形容，私下相處的陳幸妤個性溫和、不太多話，與大眾記憶中在鏡頭前情緒激動的形象有所落差。

史書華認為，當年出現激烈反應，應與長時間被媒體圍堵有關，並非外界所簡化理解的情緒失控。

陳幸妤私下是什麼樣的人？網友分享實際看診經驗

該段貼文曝光後，陸續有網友在留言區分享親身接觸經驗，包括曾由陳幸妤看診的患者，或在醫療現場與她共事過的人，多數形容她說話輕聲、態度親切，與過去媒體塑造的刻板印象有所不同。

相關留言也讓不少網友重新檢視當年事件，討論媒體長期追逐公眾人物家屬所造成的壓力。

從「潑婦罵街」標籤到牙醫身分被看見

陳幸妤2009年的崩潰畫面，曾被部分輿論貼上負面標籤。直到今年（2025）6月，有網友注意到她已在台南市東區開設牙醫診所，相關消息再次引起討論。

部分曾接受治療的患者指出，陳幸妤以專業背景自行開業，醫療評價不低，網友紛紛留言：「我只記得在寒冷的美國，一個女孩被記者追到崩潰，而華國藝人還不斷的模仿，幾分鐘的畫面傳播了十幾年⋯⋯至今無人道歉！」「騷擾半年還能這樣條理分明的說話已經是脾氣很好了⋯」

更多鏡週刊報導

「拿錯貨就打屁股」台中色老闆藉教學猥褻襲胸 女員工罹PTSD暴瘦20公斤...他超扯辯解曝光

「我出去你就知道」割頸案少年凶手關4年就可假釋 地址個資全給殺人犯...死者爸：我會第1個被殺

快訊／「用生命阻止悲劇擴大」北捷恐攻釀4死 首位罹難者余家昶獲入祀忠烈祠