曾遭追上億稅務 金泰希千萬豪宅遭查封...公司發聲了

韓國女星金泰希。（圖／翻攝自金泰希 IG）





韓國女星金泰希2023年初曾被爆出稅務問題，主要因轉換公司時候，一筆代言費延後入帳產生問題，隨後遭韓國國稅局追繳數億韓元稅金。昨（30日）再度爆出金泰希相關稅務，親姐姐金希元欠繳健保費，導致約韓幣30億元（約新台幣7194萬元）的豪宅遭查封。

根據韓媒《週日新聞》獨家報導，韓國國民健康保險公團在2025年12月29日時候查封位在首爾城東區玉水洞「Morning Ville Hannam」的一戶豪宅，並於今年1月19日解除查封，經過韓媒記者查證，確認是金泰希姐姐金希元積欠健保費而查封該住處，該豪宅為金泰希2006年以韓幣9.8億元（2350萬元）購入，並於2016年贈與姐姐。

廣告 廣告

對此，金泰希透過所屬經紀公司Story J Company發聲，表示姐姐金希元因目前居住在美國，鮮少才會回韓國，可能因此在不知情的狀況下發生欠繳健保費的狀況。

【更多東森娛樂報導】

岡田將生當爸了！高畑充希「喜迎第一胎」發聲報喜訊

暴瘦剩28公斤！韓YTR罹罕見腎癌病逝 男友悲痛發聲

金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分