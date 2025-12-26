曾遭17歲少女指控性侵！台中二寶爸墜橋亡 妻心碎提再審盼還清白

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台中市太平區本月15日發生一起墜橋死亡事件。一名蔡姓男子自新仁橋墜落，警方於21日尋獲其遺體。經初步調查，已排除外力介入，後續已報請檢方相驗釐清死因。蔡妻心碎表示，丈夫遭一名17歲少女指控性侵，丈夫自認無罪一路上訴到最高院，仍遭判8月徒刑，因而走上絕路，會提出再審，盼能還丈夫清白。

蔡男自認無罪一路上訴到最高院，仍遭判8月徒刑，因而走上絕路（圖／家屬提供）

檢方起訴書指出，蔡男於2022年間，與一名女性友人往來期間，遭該名友人的17歲女兒指控，分別於同年8月間，趁她酒醉時對她性侵。同年9月又以「帶她出門玩」為條件，與她發生性行為，台中地檢後依強制性交、權勢性交等罪嫌起訴蔡男。

一審時蔡男否認犯行，主張當時女友人的兒子也在家，他如何犯案，且該少女以「有跟男友發生性行為、採不到蔡男DNA」為由拒絕驗傷，因此沒有實質證據。同年9月案件，少女當時因吸毒前科受保護管束，遭母親禁止外出，希望蔡男帶她出門被拒絕，心生怨懟才誣指他性侵。

台中地院審酌少女與蔡男對話紀錄，以及鑑定機構認定少女出現創傷壓力症狀，不採信蔡男辯詞，依法判刑3年8月，蔡男深感冤枉，上訴至二審、最高院，皆遭駁回，全案定讞。

判決確定後，蔡男15日在臉書發文痛訴：「沒實質證據硬要判刑，害死多少人？」面對網友關心，更留下「希望各位大哥大姐幫忙照顧我孩子」等話後墜橋身亡。蔡男妻子得知丈夫死訊，心碎表示，先生非常顧家，相信先生不會犯案，將會提出再審，希望還丈夫清白。







