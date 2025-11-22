曾遭3車尾隨…Andy走鐘獎安排2保鑣 活動結束才敢曝恐怖內幕

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

百萬YouTuber Andy 在本月15日奪得第七屆走鐘獎最大獎「年度個人創作獎」；而他在昨（21）日晚間發布新影片，除了分享拿下走鐘獎的心情外，也透露典禮當天「有請保鑣」，背後黑幕讓他恐懼至今。

百萬YouTuber Andy在昨日晚間發布新影片，透露他曾參加一場遊戲代言活動，在返家途中，發現有3台陌生車輛緊隨在後，讓他恐懼至今。（圖／翻攝自Andy YouTube影片）

Andy昨日晚間發布新片，分享奪下走鐘獎大獎的心路歷程和心情；同時，他也透露出席走鐘獎時，特別請了2名保鑣和1台保母車，以確保人身安全。Andy也向粉絲分享此舉用意，直呼背後黑幕令他至今餘悸猶存。

廣告 廣告

Andy表示，他曾參加一場遊戲代言活動，在返家途中，發現有3台陌生車輛緊隨在後、持續多時，「我不知道是誰派來的，很恐怖」，他當時和司機想了繞路等對策，才將車輛甩掉；因此為了人身安全，出席走鐘獎時才雇了保鑣，「找人cover我一下。」

更多FTNN新聞網報導

不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」

你應得的！Andy老師首拿走鐘獎就奪最大獎 網見「這一幕」感動喊：他終於有錢了

眾量級Andy崩潰吐心聲：快承受不住 消失72小時自救散心

