曾遭3車尾隨…Andy走鐘獎安排2保鑣 活動結束才敢曝恐怖內幕
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
百萬YouTuber Andy 在本月15日奪得第七屆走鐘獎最大獎「年度個人創作獎」；而他在昨（21）日晚間發布新影片，除了分享拿下走鐘獎的心情外，也透露典禮當天「有請保鑣」，背後黑幕讓他恐懼至今。
Andy昨日晚間發布新片，分享奪下走鐘獎大獎的心路歷程和心情；同時，他也透露出席走鐘獎時，特別請了2名保鑣和1台保母車，以確保人身安全。Andy也向粉絲分享此舉用意，直呼背後黑幕令他至今餘悸猶存。
Andy表示，他曾參加一場遊戲代言活動，在返家途中，發現有3台陌生車輛緊隨在後、持續多時，「我不知道是誰派來的，很恐怖」，他當時和司機想了繞路等對策，才將車輛甩掉；因此為了人身安全，出席走鐘獎時才雇了保鑣，「找人cover我一下。」
更多FTNN新聞網報導
不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」
你應得的！Andy老師首拿走鐘獎就奪最大獎 網見「這一幕」感動喊：他終於有錢了
眾量級Andy崩潰吐心聲：快承受不住 消失72小時自救散心
其他人也在看
Andy老師爆遭3台車尾隨！走鐘獎派保鑣原因曝光
Andy老師爆遭3台車尾隨！走鐘獎派保鑣原因曝光EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
高市府提告陳菁徽 藍營籲陳其邁勿用濫訴掩蓋事實
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議會國民黨團廿二日聲援立委陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴…中華日報 ・ 22 小時前
家寧52萬粉IG帳號「無預警憑空消失」 Andy發聲嗨喊：天大的好消息
昔日的網紅YTR「眾量級」情侶家寧與Andy的官司還在進行當中，帳本的真相還未明朗，雙方持續在網路上交火，今（21）日有網友發現不少人的IG憑空消失，包括家寧的帳號也已經無法正常瀏覽引發熱議，對此Andy也突然更新限時動態喊「天大的好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 3 小時前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前