曾選2024立委挑戰林淑芬！民眾黨發言人李有宜退黨稱「專注博士班學業」

民眾黨主席黃國昌（左）、曾選2024民眾黨立委的民眾黨發言人李有宜（右）。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨發言人李有宜今（30日）突然透過臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。

李有宜2024年曾披民眾黨參選新北市第二選區（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里）立委，挑戰民進黨資深立委林淑芬，最後敗選，2026九合一選舉，她也被點名有機會參選2026新北市第四選區（三重、蘆洲）議員選舉，她仍會在臉書分享自己跑基層的照片。不過，民眾黨主席黃國昌同時也推出曾選金門縣議員的周曉芸出任三重蘆洲區主任，近日還在該選區掛上首面黃國昌、周曉芸合體看板，引發關注。

廣告 廣告

李有宜稍早透過臉書粉專發文指出，「本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

有不少網友留言打氣，「希望還能看到妳QQ」「希望不要是負面因素退黨，而是為了學業，加油」，但也有網友為她抱不平稱，「經營那麼久被空降的弄掉，這樣真的不好」、「這麼好的人才都沒有機會來發揮，是民眾黨對不住你」、「有點內鬥的味道了」等。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

麥玉珍參戰台中市長？黃國昌稱「我現在才聽到」：會審慎評估

徐春鶯涉共諜與詐貸遭羈押 林楚茵批：打詐神功遇到自己人就失靈