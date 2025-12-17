曾那麼相愛，結婚後卻變成室友？5個現象看你是否步入「室友式婚姻」

很多對婚姻滿心期待的人，在步入婚姻後卻開始覺得另一半愈來愈陌生，這樣的夫妻關係被稱為室友式婚姻，明明夫妻倆同住一屋簷，卻比陌生人更生疏！而什麼樣的狀態是室友式婚姻？《優活健康網》特摘此篇分享「5個室友式婚姻現象」，檢視自己的婚姻是否也遇到相同問題。







室友式婚姻現象1：互動從親密變成相敬如賓



兩個人步入婚姻應該是從初相識變得熟識而親密，進而決定相守一生。可是什麼讓親密的夫妻在婚後變得相敬如賓？如果你感覺自己和另一半無法坦然相處，這可能是室友式婚姻的初現像，熟悉的你們已經開始對對方感到陌生，這時別逃避問題，不妨試著想想或聊聊兩人的問題是什麼。

廣告 廣告





室友式婚姻現象2：熱絡的對話變成半句嫌多



一段關係從親密變得陌生，經常延伸出的狀況就是熱絡的相處變得冷淡，如果曾經的你們常常聊著聊著時間就過去了，而如今卻聊不過幾句就無話可說，可能就是關係轉淡的跡象。這時，你需要想想兩人的關係遇到什麼問題？否則室友式婚姻可能很快就會發生。





室友式婚姻現象3：兩人共枕眠變成分房間睡



進入室友式婚姻很大的關鍵點，是夫妻從共枕眠變成分房睡。有句話說：夫妻床頭吵床尾合。這意味著夫妻本是同林鳥，碰見什麼問題或煩惱，應該是可以一起面對的。可當兩人不願攜手共度，甚至因此分開生活，甜蜜的婚姻也當然會演變成陌生的室友式婚姻。





室友式婚姻現象4：婚姻的甜蜜變成為了小孩



許多夫妻步入室友式婚姻後，無法離開婚姻關係的原因，經常是為了小孩。因為小孩還小、想照顧小孩到成人⋯⋯等等執念束縛著兩人，寧可室友式的相處死守著婚姻，也要繼續在一起。可這樣的關係是很容易讓人疲憊的，如果無法雙方無法一起面對問題，這樣室友式的婚姻不僅不幸福，更容易帶給彼此與小孩相對寂寞而痛苦的心情。





室友式婚姻現象5：包容與體貼變成與我無關



室友式婚姻的最終狀態，將讓兩個人互相的包容與體貼都與自己無關，這樣的陌生與冷漠，將吹熄維繫夫妻最基本的愛情火苗。失去愛情的夫妻還算夫妻嘛？更甚者，一段婚姻關係的結束或背叛，都經常在此時發生。若你檢視自己步入這樣的室友式婚姻，而努力嘗試都無法改變，或許該進一步想想是否該勇敢告別這段已經無愛的婚姻關係。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：夫妻關係竟比陌生人更生疏？5個現象看妳是否步入室友式婚姻！）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

婚姻真相：有時很愛他，有時想換了他！磨合是為了成為更好的自己與配偶！

結婚久了一定會產生倦怠感嗎？如何在婚姻關係裡不失去自我？



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為曾那麼相愛，結婚後卻變成室友？5個現象看你是否步入「室友式婚姻」