曾鉅額逃漏稅遭罰8.8億人民幣、范冰冰卻奪金馬影后...周玉蔻轟「金馬評審創無尺度歷史紀錄」：台灣鼓勵逃稅嗎、李遠不覺得丟臉？

曾因逃稅遭中國當局追繳、罰款的中國女星范冰冰，以電影《地母》成為金馬獎影后。資深媒體人周玉蔻今（24）日重批「金馬奬評審們創下道德無尺度歷史記錄！」直言評審主席要不要出來說句話？文化部長李遠不覺得丟臉嗎？台灣政府鼓勵逃稅嗎，「若是如此，逃避兵役那些傢伙為什麼要被追回奬項？」

周玉蔻今日在臉書發文表示，世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？

周玉蔻怒轟：「金馬奬評審們創下道德無尺度歷史記錄！范冰冰在中國逃稅被關到監牢，然後在台灣當上台灣金馬奬影后！」

周玉蔻痛批，金馬獎這麼賤嗎？！評審主席要不要出來說句話？文化部長李遠不覺得丟臉嗎？台灣政府鼓勵逃稅嗎？若是如此，逃避兵役那些傢伙為什麼要被追回奬項？「熱臉貼冷屁股，沒是沒非！金馬奬廢了算了！」

央視前主持人崔永元2018年炮轟范冰冰涉嫌偷稅漏稅，爆簽隱瞞真實收入的「陰陽合同」，最終導致范冰冰被中國國稅總局追繳及罰款8.8億元人民幣，更被爆出遭關押；范冰冰後續在中國的演藝事業幾乎中斷、無法在中國拍戲，近年轉戰韓國、馬來西亞等地拍戲，並且移居香港。

（圖片來源：金馬影展、周玉蔻臉書）

