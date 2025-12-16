曾鉛中毒損健康！ 張宏年辭世 檢認死因不明將解剖

台中市 / 綜合報導

台中市前議長張宏年昨(16)日清晨在自家離世，享壽73歲。張宏年曾在台中政壇叱吒風雲，這一生不只傳奇也充滿驚險，2001年曾被槍擊要犯薛球和陳益華綁架，家屬花了3千萬才把他救回來，2020年又碰上鉛中毒事件，張宏年因含有鉛丹的硃砂中藥，身體開始不如以往。如今傳出死訊，檢方完成相驗，初步認定死因不明，已經安排解剖要釐清確切死因。

叱吒中部政壇的台中市前議長張宏年，昨日清晨在家中離世，消息一出讓外界相當不捨，立委(國)楊瓊瓔說：「我非常尊敬的議長，有很多事情我都會請益，他也很會提攜後進。」台中市議員沈佑蓮說：「就是一個急公好義，願意做事的議長，而且誰有困難找他，他都義不容辭的協助。」

根據了解，昨日清晨5點多，張宏年的兒子也就是現任台中市議員張彥彤準備叫父親起床吃早餐，卻怎麼樣都叫不醒，觸摸父親身體時發現冰冷已經沒有生命跡象明顯死亡，回顧張宏年一生的重要經歷。

1990年當選台中市議員，2001年遭槍擊要犯薛球與陳益華強行押走綁架，當時家屬付了3千萬元，張宏年在3天後平安獲釋，2002年擔任台中市議長在政壇上舉足輕重，直到2020年爆發盛唐中醫鉛中毒事件，數十人受害包含張宏年一家人也受牽連。

至此之後張宏年的身體開始不如以往，多年來都沒有出現在公開場合，台中縣市合併升格前，張宏年在府會中可說是呼風喚雨，傳奇又充滿驚險的一生，如今傳出死訊，檢察官昨日中午進行相驗後，初步認定死因不明，由於曾碰上鉛中毒案件檢方不敢大意，已經排定解剖日期要釐清張宏年的確切死因。

