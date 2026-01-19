曾鐵口直斷柯文哲沒總統命！周映君示警2026火上加火 曝台灣結局

生活中心／綜合報導

周映君曝2026國運。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇！》YT）

曾鐵口直斷民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」的資深命理師周映君，針對2026年「丙午年」國運提出最新預警。外界擔憂60年一遇的「赤馬紅羊劫」將至，周映君指出該年局勢「火上加火」，政治經濟恐現劇烈震盪，投資人慎防被洗出場。但她強調台灣有「天河水」滋潤，最終將是「有驚無險」。

資深命理師周映君過去曾精準預測柯文哲無緣總統大位，引發網友熱議。近日她在談話性節目中，針對即將到來的2026年提出獨到見解。由於2026年適逢「丙午年」，加上隨後的2027年「丁未年」，即傳說中60年一次的「赤馬紅羊劫」，歷史上這類年份常伴隨戰亂或重大天災，引發外界對未來局勢的擔憂。

周映君分析，2026年丙午年在天干地支五行中皆屬火，呈現出「火上加火」的猛烈之象。這意味著整體大環境將面臨極端的躁動與不安。在政治與社會層面上，預計將會紛紛擾擾，充斥著各種雜音與變動，局勢難以平靜；而在經濟市場方面，她更特別向投資人示警，由於「火旺」導致波動加劇，若操作上槓桿過大或過度融資，極易在市場劇烈洗牌過程中重傷，面臨「被洗出場」的慘況。

儘管預言聽起來驚悚，但周映君話鋒一轉，給出了一顆定心丸。她指出，雖然火勢猛烈，但納音五行中帶有「天河水」作為調節，能發揮關鍵的降溫與滋潤作用。這代表過程中雖難免有天災人禍的挑戰，甚至會讓民眾感到驚嚇，但就台灣整體國運而言，因擁有足夠的福氣與能量化解，最終結果將是「有驚無險」，不致於全面失控。

