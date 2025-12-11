曾開毒趴電擊虐殺女友 樹林富二代與弟口角竟掏槍恐嚇

警方查獲2把火藥式辣椒槍。翻攝畫面

1名老家在新北市樹林區的49歲宋姓男子，11月24日與43歲弟弟因故發生口角，竟然掏槍恐嚇，事後宋弟向警方報案，警方日前持搜索票將他查緝到案，並起獲火藥式辣椒槍2把，警詢後依傷害、恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，槍支則待鑑驗結果後，再行移送。而宋嫌曾在2008年犯下虐殺女友案件，以水管抽打、電擊等方式將對方凌虐致死，遭判有期徒刑15年6月，服刑10年後獲假釋。

據了解，上月24日晚間7點多，宋嫌兄弟2人在樹林老家因故發生口角，不過程中宋嫌竟然掏出槍枝作勢恐嚇，雙方進而爆發肢體衝突，2天後，宋弟前往樹林山家派出所報案，並檢舉其兄持有槍枝，警方後續根據宋弟供述進行查訪、調閱監視器畫面。

宋嫌被警方查緝到案。翻攝畫面

本月6日，警方再次通知被害人完成比對指正筆錄，確認宋嫌揮舞槍之後將其藏放車內，並根據相關事證，向新北地檢署聲請搜索票獲准；8日，警方持搜索票前往宋嫌北市住處以及其名下車輛執行搜索，果然在車上查獲火藥式辣椒槍2把，宋嫌也被警方帶回派出所偵辦，警詢後依傷害、恐嚇罪嫌移送，而查扣槍枝則送交鑑識中心鑑驗，待結果出爐後再行移送持槍罪嫌。

而宋嫌除了持槍恐嚇胞弟外，更在2008年犯下兇殘的虐殺案件，當時他與2名女友在新北市同居，某日在住處開毒趴時，竟要求其中1人穿著全套重機裝備，更用水管抽打、電擊、撞牆等手段，將女友凌虐致死，原一審遭依殺人罪判處無期徒刑，但上訴後改判傷害致死，處有期徒刑15年6月定讞，服刑10年後獲假釋出獄。



