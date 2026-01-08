曾阻東電撤離、來台宣揚反核！ 日本前首相菅直人罹失智症：記不得311往事

2022年菅直人還在社群上貼出幫夫人伸子慶生的照片，未料2026年已傳出失智消息。（翻攝自菅直人 X）

曾在2011年東日本大地震期間帶領日本度過核災危機的前首相菅直人，今（8日）由其夫人菅伸子證實已罹患失智症。高齡79歲的他，目前已被判定為需要全面生活協助的「要介護3級」。這項消息最早由與菅直人一家有著20年交情的記者及川健二披露，他在今年1月初造訪菅直人位於東京的住所，親眼見證這位昔日政壇戰士如今平穩卻也令人感傷的晚年生活。

根據日媒《FLASH》獨家披露，夫人伸子描述，菅直人的健康狀況在去年7月因腳踝骨折住院後明顯下滑。她以略帶禪意的「進入涅槃狀態」來形容丈夫現下處境。儘管菅直人偶爾能現身與賓客喝茶、吃羊羹，甚至能清晰回憶起1974年推舉政壇前輩市川房枝等早年往事，但對於他政治生涯中最關鍵的轉折點「東日本大地震與福島核災」，卻已經完全失去記憶。

伸子坦言，隨著311地震即將屆滿15週年，海內外媒體的採訪邀約不斷，但面對丈夫「什麼都不記得了」的現實，讓她感到相當為難與困擾。

回顧菅直人從政歷程，他在2010年接任首相，隨即在隔年遭遇規模9.0強震。當時福島第一核電廠陷入失控邊緣，理工背景出身的他，曾親自衝進東京電力公司總部怒斥高層、制止撤離計畫，此舉雖引發政治爭議，卻也被認為是保住東日本免於荒廢的關鍵決策。如今在他的書架上，依然擺滿了關於車諾比與核能的專業書籍，但這位2013年曾來台宣揚反核理念、在風暴中心力挽狂瀾的領袖，已逐步卸下沉重歷史記憶。

夫人伸子表示，過去數十年她一直是丈夫政治路上的得力助手，現在則轉身成為全心的照護者。她豁達地將丈夫的情況類比於雷根或柴契爾夫人等世界領袖，認為或許失智是領袖回歸平凡人的必經之路。雖然菅直人現在說話速度變慢、需拄拐杖行走，但神情始終平和、笑容滿面。對家人而言，這位曾站在浪尖上的戰鬥型政治人物，現在正以一種最安詳的方式，與記憶揮別，走過他人生的最後一段路。

