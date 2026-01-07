曾陷低潮想放棄！16歲欣菲赴韓當練習生 新歌藏滿滿父愛

年僅16歲歌壇新人SINBY欣菲，近期時逢出道滿週年，推出全新單曲〈Dream My Dream〉，以清甜堅定的嗓音傳遞勇敢追夢正能量，而最令外界驚訝的是，這首歌是由欣菲爸爸親自替女兒填詞。而她展望2026年，期許能發行個人首張EP並舉辦專場演唱會。

年僅16歲歌壇新人SINBY欣菲，近期時逢出道滿週年，推出全新單曲〈Dream My Dream〉。（圖／品婕娛樂 提供）

欣菲希望透過〈Dream My Dream〉自我勉勵對歌唱夢想的堅持。她分享，從小時候赴韓國接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，到一路出道至今，坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」好在有家人及朋友的鼓勵，讓她可以繼續保持初衷。

廣告 廣告

她也和歌迷們分享克服挫折的心法，「心裡感受很重要！想想自己為什麼喜歡，當然有毅力也很重要，堅持我的夢想繼續努力，總有一天會有人看見的！」

〈Dream My Dream〉歌詞由欣菲的父親親手填寫，自認「寫歌小白」的他，在百忙工作中摸索研究寫歌訣竅，花了兩個月完成歌詞，希望以這首正能量歌曲當新年禮物送給女兒，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力，總會有一天會讓大家都看到的！」他也鼓勵女兒：「加油，要朝著我們既定的目標前進，不要放棄，有夢最美！」

欣菲小時候曾赴韓國接受練習生培訓及選秀節目的洗禮。（圖／品婕娛樂 提供）

值得一提的是，剛拿到歌詞時，欣菲才發現竟然寫詞人是自己的父親，在訝異及佩服自己爸爸的同時，也彷彿給自己一劑強心針，她表示：「爸爸是寫完歌才拿給我看， 剛拿到的時候非常驚訝，爸爸竟然這麼厲害，還會寫歌詞！直到現在真的整首歌完成發行，有夢想成真的感覺。

欣菲全新單曲〈Dream My Dream〉是由爸爸親自填詞。（圖／品婕娛樂 提供）

欣菲自去年九月起接連推出〈愛我就送超級件〉、〈在一起〉、〈Dream My Dream〉三首單曲，去年一整年更跑遍逾十場校園演出。談到〈在一起〉所描繪的愛情樣貌，欣菲也罕見分享自己的愛情觀，坦言目前仍以工作為重，「我不太會主動找別人聊天或告白，通常都是對方先靠近。」

至於什麼樣的男生，才會讓她願意說出「在一起」三個字？她毫不猶豫表示，最重要的是「善良，還有能支持我做的所有事情」。被問到成長過程中聽過的男生對她告白「在一起」的次數，自認不解風情她大笑說：「真的忘記啦！但我下意識的反應通常是『為什麼會喜歡我想跟我在一起？！』或是『我又不喜歡你！』」展現16歲少女面對愛情的真實與坦率。

延伸閱讀

蕭敬騰岳父林光寧1/8辦追思會 Summer忍慟發訃聞：來陪爸爸party

省話女王！台中跨年迎新 盧秀燕「馬麻愛你」再創致詞最短紀錄

台中跨年晚會愈晚愈嗨！市府發出細胞簡訊 現場人潮已達8成滿