曾陷憂鬱低谷如今站上講台 孟慶而對學生喊話：不相信自己，做不出好作品

孟子第73代孫女、創作歌手孟慶而，今年10月進入醒吾科技大學流行音樂系擔任業界講師，教授兩門微學分課程。近日她在社群平台分享校園日常影片，短時間內吸引近百萬流量，意外掀起高度討論。

畫面中，孟慶而戴著眼鏡、腳踩過膝皮靴，身穿百褶裙與緊身上衣現身校園，反差造型立刻引爆留言區，不少網友直呼：「老師我要旁聽、我要重修」、「老師我不想下課」、「只能恨我出生太早」，甚至有人歪樓笑說：「這畫面根本像日本電影劇情。」話題迅速延燒。

面對突如其來的關注，孟慶而大方回應網友熱情，直言「不管有沒有畢業，都歡迎大家來旁聽」，但也立刻補充，課堂本質始終擺在第一位。她坦言，影視作品中常把老師這個角色浪漫化，但她對教學有非常清楚的界線與原則，「我認為課堂是非常神聖的，也認為自己是一個很嚴格、又有原則的老師。」她強調，在她的課堂上不允許睡覺，也不能玩電動，對學習態度毫不妥協。

至於當天特別用心的造型，她也親自解釋，並非刻意吸睛，而是希望用「身教」帶給學生舞台感。孟慶而透露，當天是大一新生歌唱比賽，許多學生第一次站上舞台，容易被緊張與壓力淹沒，「我想用一身的打扮告訴學生，在舞台上你就是不能被碾壓的，你就是最閃亮的一顆星。」希望藉此鼓勵學生勇敢發光。

影片爆紅後，是否影響課堂氛圍？她笑說「學生的嘴巴本來就很甜」，但她對課堂紀律與要求始終如一。她經常提醒學生，舞台不是被評分的地方，而這樣的想法，來自她過去的人生經歷。

孟慶而坦言，自己曾歷經相當嚴重的憂鬱症，花了很長一段時間調整與重建自信，「如果沒有自信，是不可能做出好作品的。」也因為走過低谷，她特別希望學生先學會相信自己，讓內在變得強大，才能創作出真正有力量的作品。

談到身分帶來的影響，她也直言，身為 孟子 的後代，確實讓自己在教學上多了一份使命感。她希望在課堂中，能培養出許多真正熱愛音樂與藝術的學生，而不只是「完成作業」。

若真的讓孟子坐在教室最後一排旁聽，她自信表示：「我相信他應該會以我為榮。」她形容自己是一個認真、嚴格，但同時非常關心學生的老師，只要學生展現強烈的求知欲，她甚至會主動安排一對一教學，希望每一份努力都能被好好對待。

談到未來創作方向，孟慶而也透露，接下來想把《孟子》中的「大丈夫」精神寫進作品裡-「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」她認為，這不只是古人的道德標準，更非常適合放進當代的感情與人生狀態中，「在這個什麼都很快、很容易被影響的世代，能不能在感情裡不迷失、在低潮時不放棄、在壓力下不委屈自己，其實就是一種大丈夫。」她也希望透過更貼近生活、情感的方式，讓經典思想重新被聽見。