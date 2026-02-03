曾隨美國國會代表團訪台 美聯邦參議員批台在野黨擋軍購預算

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國聯邦參議員羅傑維克（Roger Wicker），同時也是聯邦參議院軍事委員會主席，他今（3）日在X上引述彭博報導，發文抨擊台灣在野黨在立法院削減軍購預算的行為，並要立法院重新思考，尤其是在中侵台威脅逐漸升高的現在。

美國聯邦參議員羅傑維克（右3）今日在X上抨擊台灣在野黨在立法院削減軍購預算的行為，他曾在2025年8月參與美國國會代表團訪台。（圖／翻攝美國在台協會網站）

羅傑維克在X上發文表示，「我對台灣在野黨在立法院大幅度削減賴總統的國防預算感到非常失望。 這項最初的軍購案為台灣急需的武器系統提供了資金。台灣的立法院需要重新思考──特別是在如今中國侵台威脅持續加劇的情況下。」

共和黨聯邦參議員羅傑維克在美國聯邦參議院代表密西西比州，並於第119屆美國國會擔任聯邦參議院軍事委員會主席，其致力於推動促使經濟成長的法案及維持強大國防力量，曾於2025年8月參與美國國會代表團訪台，並稱「台灣對於美國國防以及全球經濟十分重要」。

由賴清德所提的8年1.25兆「國防特別預算條例」已被藍白立院黨團10度擱置，台灣民眾黨黨團也在1月27日提出民眾黨版本軍購特別條例草案，將國防預算由1.25兆砍至4000億，引發朝野議論。

