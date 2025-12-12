曾雅蘭出國脫了！49歲超狂身材網看傻 辣曬比基尼還被搭訕

娛樂中心／游舒婷報導

侯昌明和曾雅蘭結婚超過20年，感情還是相當好，而今年已經49歲的曾雅蘭近來勤於健身，趁出國遊玩期間整個大解放，大秀比基尼照片，身材曲線明顯沒贅肉，讓看到的網友們都紛紛驚呼「也維持得太好」！

曾雅蘭曬比基尼照。（圖／取自曾雅蘭臉書）

曾雅蘭日前在臉書上分享，刷到泰國的便宜經濟艙機票8千有找，馬上安排出國行程，到了泰國曾雅蘭換上兩套比基尼，一套是亮色系幾何圖案的比基尼，顯現出她纖細、均勻的身材線條，腰間更是沒有任何贅肉，狀態相當好；另一套比基尼同樣凸顯她的腰身和長腿，她滿意地說「來泰國PATTAYA，一定要曬泳裝照的啊！才不枉費我在台灣每天泡健身房。」

曾雅蘭比基尼。（圖／取自曾雅蘭臉書）

有趣地是，曾雅蘭同時也分享，她獨自一人在海灘拍照時，還遇到有人拿著手機翻譯器來問她可不可以一起拍照，曾雅蘭當下害羞地拒絕，直言「他們應該是不知道我已經50歲，不然不會有這種念頭。」

曾雅蘭勤上健身房。（圖／取自曾雅蘭臉書）

看到曾雅蘭的比基尼照，網友們也紛紛留言「最多25不許你說謊」、「說你25歲他們都相信，太會保養啦！」曾雅蘭時常在社群上分享和家人的日常，先前就有網友表示，她和21歲的女兒站一起時根本姊妹，平時保養相當有成效。

曾雅蘭和女兒站在一起像姊妹。（圖／取自曾雅蘭臉書）

