曾雅蘭為了10萬超強體能爆發！ 侯昌明在旁臉色「越來越難看」

《最強的身體》本周迎來「明星媽媽組」與「55+男單組」，明星媽媽組陣容強大，包含侯昌明愛妻曾雅蘭、屈中恆的愛妻Vicky，以及蘿莉塔、黃莉、妖嬌等人妻同場較勁。主播蔡尚樺直呼：「哪像媽媽呀！根本就是少女。」

侯昌明（右）攜手曾雅蘭爆發超強體能。（圖／好看娛樂）

侯昌明全程在場邊為老婆曾雅蘭應援，還在同為參賽者的李興文鼓動下，當場加碼鼓勵老婆10萬元完賽獎金，而「重賞之下、必有勇婦」，曾雅蘭聽聞後士氣大振：「為了10萬元我會拚的！」她一上場腎上腺素飆升，展現驚人體力全力衝刺，隨著終點越來越近，反倒是侯昌明臉色越來越緊繃，意外成為場邊眾人揶揄的笑點。

55+男單組，集結二度參賽的李興文、游安順、侯昌明、何豪傑、夏靖庭等實力派藝人。李興文坦言，上回未能完賽始終耿耿於懷：「回去我一直期待，能夠再回到這個場上來。」這次特別加強訓練，無論體態或精神狀態都明顯升級，誓言要雪恥。

李興文（左一）二度回鍋力求挑戰體能極限。（圖／好看娛樂）

游安順則笑稱是被好友李興文「洗腦」才答應參賽，更放話若對方跑在自己前面「就完蛋了」。侯昌明則因老婆成功完賽，壓力瞬間爆表，直言這一關「面子絕對不能輸」。何豪傑也透露受到曾參賽的兒子激勵，決定親自下場挑戰自我。

現年61歲夏靖庭一上場就成為焦點，身為該組年紀最大的選手，卻以驚人體能讓主播連連驚呼。徐展元更盛讚：「夏靖庭要證明薑是老的辣！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

61歲夏靖庭體力震撼全場。（圖／好看娛樂）



