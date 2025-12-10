曾雅蘭遊泰解放「抬手洩深V」 49歲凍齡模樣曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



藝人侯昌明2001年和老婆曾雅蘭結婚，兩人育有1子1女，一家4口感情相當好。如今一雙兒女已長大成才，學業優異、發展亮眼。夫妻倆結婚多年，經常在社群上放閃，分享出國旅遊合照。近期2人飛往泰國度假，曾雅蘭昨（9日）曬出2組泳裝照，凍齡美貌、魔鬼身材驚豔大批粉絲。





曾雅蘭遊泰「抬手洩深V」大解放！「49歲凍齡模樣」驚呆網：不科學…

曾雅蘭與老公侯昌明飛往泰國度假，曬出泳裝照展示健身成果。（圖／翻攝自曾雅蘭IG、曾雅蘭臉書）

曾雅蘭近日與老公侯昌明前往泰國遊玩，昨（9日）她曬出泳裝照展示健身成果，表示「來泰國PATTAYA（芭達雅）一定要曬泳裝照的啊，才不枉費我在台灣每天泡健身房」。只見上月才過49歲生日的她，臉上看不見一絲歲月的痕跡，氣色紅潤，仍維持完美狀態。她辣換2套彩色泳裝，露出纖細四肢、腰身，完全看不出即將50歲。其中一張，侯昌明甜蜜擁住老婆曾雅蘭曬恩愛，閃瞎眾人。

廣告 廣告

曾雅蘭遊泰「抬手洩深V」大解放！「49歲凍齡模樣」驚呆網：不科學…

49歲曾雅蘭氣色紅潤，仍維持完美狀態，還辣換2套彩色泳裝，完全看不出即將50歲。（圖／翻攝自曾雅蘭臉書）

美照曝光，網友驚嘆「這18歲的姑娘哪裡來的！」、「為什麼能做出美味的佳餚還能這麽瘦！」、「辣妹無誤」、「美的不科學」、「好辣好美！！」、「煮飯這麼厲害，身材也這麼讚！」、「身材好好，真的看不出年齡」、「超級辣」、「真的太辣了」、「真的少女！」、「保持的太好了，完全是少女感！」、「學姐，您也太美了吧！不好直視～」、「美少女ㄟ」、「真的辣呀！美翻了」、「保養的一級棒餒！」、「自律身材就是不一樣」、「看不出來年齡、保養超好」、「辣媽很漂亮」、「身材跟皮膚都維持的很好，一點也看不出是50歲，跟少女沒兩樣」、「18歲的雅蘭姐還是那麼漂亮」。

曾雅蘭遊泰「抬手洩深V」大解放！「49歲凍齡模樣」驚呆網：不科學…

侯昌明（左圖左、右圖左）甜蜜擁住老婆曾雅蘭（左圖右、右圖右）曬恩愛。（圖／翻攝自曾雅蘭臉書）





原文出處：曾雅蘭遊泰「抬手洩深V」大解放！「49歲凍齡模樣」驚呆網：不科學…

更多民視新聞報導

楊晨熙「當媽1年半」大解放 激辣睡衣「深V開到肚」！

仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！

41歲卡古「路邊賣雞蛋糕」 遭酸「落魄擺攤」回應了！

