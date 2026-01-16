曾霸氣送40億水晶巨龍！吳佩慈「準婆婆」塞班島被捕 豪華賭場下場曝光

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

吳佩慈男友、富商紀曉波的68歲母親崔麗杰，驚傳於當地時間13日在美國屬地塞班島遭到逮捕。崔麗杰曾是香港上市公司博華太平洋國際控股有限公司的大股東，該公司2014年進駐塞班島並取得當地唯一賭場開發牌照；吳佩慈當時為討「準婆婆」歡心、豪砸40億重金請歐洲工匠打造2條「水晶巨龍」高懸酒店大廳。

吳佩慈男友、富商紀曉波的68歲母親崔麗杰，驚傳於當地時間13日在美國屬地塞班島遭到逮捕。（圖／翻攝畫面）

美國移民暨海關執法局（ICE）證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法，目前關押於蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄。崔麗杰2014年前進塞班島並取得當地唯一賭場開發牌照，在當地經營豪華賭場度假村。當時吳佩慈不僅多次飛往塞班島監工，更豪砸40多億元，請歐洲工匠打造兩條長達50公尺的「水晶巨龍」，鑲嵌約250萬顆施華洛世奇水晶高掛飯店大廳，一度成為話題焦點。

吳佩慈曾送40億水晶巨龍給崔麗杰的度假飯店掛在大廳。（圖／翻攝自博華塞班度假村酒店臉書）

不過，賭場營運後爭議不斷，曾被指涉嫌以旅遊簽證非法僱用中國勞工，最終於2020年3月停業；公司也在2024年4月申請破產保護，負債高達1.658億美元（約新台幣53億元），昔日豪華賭場正式走入歷史。

外媒《Pacific Island Times》指出，崔麗杰身為外國投資人，應持有有效的E-2C長期投資簽證，疑似因簽證過期而觸法。根據 富比士 2018年報導，她與兒子當年合計身價達11億美元（約新台幣347億元），如今從「賭場女王」到被拘留調查，命運轉折格外戲劇化。

