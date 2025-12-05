曾靠「他」學韓文！Lisa秒變小迷妹 等了5年追星成功

Lisa參加LV活動追星成功，興奮同框拍照。翻攝IG@lalalalisa_m

世界級女子天團BLACKPINK成員Lisa前天（3日）在首爾出席Louis Vuitton時尚活動，當天站在C位的她，會後興奮追星成功，如願與偶像孔劉拍到合照！

Lisa曾告白孔劉：超愛他

Lisa（右）一臉嬌羞地與孔劉合照，透露很喜歡《鬼怪》。翻攝IG@lalalalisa_m

Lisa是BLACKPINK的泰國成員，她5年前曾在綜藝節目《認識的哥哥》提到自己是孔劉的鐵粉，笑說當年是靠韓劇學韓文，尤其喜歡孔劉主演的《孤單又燦爛的神：鬼怪》，興奮說：「我超喜歡孔劉歐巴！我的願望就是可以跟他合照，他完全是我菜，又高又帥。我媽也超愛他！」當時開心分享的Lisa，一秒從人氣偶像化身小粉絲，笑翻全場。

孔劉（右起）、全智賢、j-hope、Lisa、Felix、申敏兒、鄭浩妍同場出席活動。翻攝IG@louisvuitton

沒想到時隔5年，Lisa如願與孔劉拍下合照，尤其Lisa的緋聞男友是LVMH集團三公子Frédéric Arnault，當天品牌安排她站C位，身旁則有BTS成員j-hope及Stray Kids成員Felix，孔劉、全智賢、申敏兒、鄭浩妍也受邀出席，超強卡司星光熠熠。



