曾頂撞蔣經國！前財政部次長戴立寧辭世 享壽87歲

前財政部次長戴立寧傳出已於昨晚辭世，享壽87歲。金融界及政務圈聞之深感哀悼，一名金融圈資深主管透露，戴立寧對理想總是堅定不移，曾為爭取外資買台股槓上時任央行總裁，甚至為十信案頂撞前總統蔣經國遭拔官。

財政部史料館指出，戴立寧為東吳大學法律系第51級畢業生、東吳大學第1屆傑出校友；擁有台大法研所、哈佛法研所碩士學位。1982年出任財政部錢幣司副司長，後升任司長、財政部次長、證管會主委、僑銀董事長等職。任內推動多項大型金融政策，1996年退休後任華僑銀行董事長。

戴立寧一貫主張市場自主但堅持財務安全底線的「小政府，強監理」理念。生涯最大事件為1985年「十信案」，時任金融司司長的他，負責處理據傳政府不敢拆彈的十信案，並為了此案頂撞時任總統蔣經國遭到拔官。不過戴立寧下台7年後，即獲前財長林正國延攬任用。

戴立寧接保險司長、證管會主委期間，大力主張證券市場國際化，並為外資來台與時任央行總裁張繼正、外匯局長張寶熙展開激辯，最後成功奠定現在台股衝破3萬2千的基礎。友人透露，戴立寧晚年飽受胰臟癌之苦，如今與世長辭令各界感到惋惜。

