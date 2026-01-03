曾頌恩驚喜現身！12強賽《冠軍之路》刷新影史2紀錄

中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷讓球迷數度淚崩。（圖／牽猴子）





紀錄片電影《冠軍之路》（ HERO！HITO！）一開片便展現驚人氣勢，單日全臺票房合計衝破862萬元，總票房累計978萬元，創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全臺票房冠軍」兩項記錄！導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1）日兵分南北兩地戲院與影迷相見歡，中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩到臺中戲院參與映後活動。

紀錄片《冠軍之路》創臺灣影史雙紀錄。（圖／牽猴子）

中華職棒會長蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，5刷紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解：「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」，更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！

中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）元旦到台中戲院參與映後活動。（圖／牽猴子）

除了熱血，觀影過程也會哭笑交替，蔡其昌幽默說：「心情請自我調適！」還貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，「輕度症狀」會全程雞皮疙瘩起不停：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套，「中度症狀」則會淚腺微失控：「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；「重度症狀」淚水與鼻涕同步爆發：「建議直接攜帶運動毛巾。」至於「極重度症狀」最為嚴重：「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」

接下來蔡其昌將跑近20場活動與大家相見歡，他透露和球迷一起看《冠軍之路》最大的不同是「哭跟笑都特別大聲」，昨日在電影散場後，和中職球星曾頌恩一起特地留下來與影迷互動，拍照、簽名來者不拒，互動熱烈。《冠軍之路》全台熱映中、（ HERO！HITO！）原聲帶數位上架。



