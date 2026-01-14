曾預言柯文哲選不上 命理師斷言 :「他」新北選情不妙

命理師周映君近日在談話性節目上表示，黃國昌今年當選新北市長的機率不高。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 隨著 2026 年九合一大選逼近，民眾黨主席黃國昌正式宣布參選新北市長，並在近期成立新北市後援會，象徵選戰正式啟動。不過，命理師周映君近日在談話性節目上表示，黃國昌今年當選新北市長的機率不高。

周映君曾在先前成功預測前台北市長柯文哲「沒有總統命」，日前受邀上《新聞挖挖哇》節目，被主持人鄭弘儀詢問黃國昌的選情。周映君直言：「沒辦法，真的沒辦法！」她分析，黃國昌的面相缺乏「將星相」與威嚴，「從面相上來講，就不是好相」，難以掌握選民支持。

此外，周映君也提到國民黨潛在的新北市長參選人、台北市副市長李四川，認為其運勢和威嚴較佳，相對穩定，可能在選情上更具優勢。她甚至指出，黃國昌的面相特徵讓人既難以與其交往也難以抗衡，「最好避而遠之」。

除了命理分析，2026 新北市長選戰的現實政治情勢亦備受關注。民進黨候選人蘇巧慧為前行政院長蘇貞昌之女，被視為具有「不能輸」的壓力；民眾黨黃國昌雖成立後援會，但有民眾拍攝到活動現場座位並未坐滿，引發人氣關注；國民黨方面，新北市長人選仍未確定，外傳可能由李四川或劉和然協調溝通。

( 新頭殼提醒您，民間信仰僅供參考，切勿盡信。)

