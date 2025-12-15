曾領「愛心便當」挨轟！前法官施志遠涉「兼差律師」 法評會「這建議」斷退路

台南地方法院。吳尚軒攝。



前台南地院法官施志遠曾排隊領愛心便當挨批，又替妻子「出頭」嗆警，事後已辭職轉任律師。但法官評鑑委員會發現，他離職前竟提供梁姓律師個案法律意見，還代寫書狀、轉介案件並收取報酬，根本是「兼差律師」。施志遠喊冤只是便宜行事，否認收取報酬，但法評會不採信，將他移送懲戒法院職務法庭，並建請重懲免除法官職、不得再任公務員。若職務法庭真的這樣判，他恐被停止律師職務。

施志遠是司法官班55期結業，曾為台南地院民事庭試署法官，他擔任候補法官時，被投訴排隊領愛心便當且和當事人吵架，南院調查後口頭告誡。不料，警方在路上攔查認為施妻的機車違規改裝車燈，要開單裁罰，他到場關心時當街嗆警方而引發喧然大波。

法評會查出，他在2022年10月間間因違失行為遭南院啟動法官懲戒的自律程序，萌生轉任律師想法，竟於11月到翌（2023）年任職期間，竟在民刑事及行政訴訟的相關案件，提供國中同學、梁姓律師法律意見或代寫書狀，甚至轉借案件給梁律師承辦，他收取報酬，另外還提供當事人法律諮詢並預收律師費等執行律師業務行為。

台南地院召開自律會審議後，認為他違反《法官法》及《法官倫理規範》，今年7月具狀向法評會要求個案評鑑。

施志遠到法評會說明時大聲喊冤，他強調當年因為不當言行被媒體大幅報導，南院自律委員會函送法評會後，院長對他書面警告，當年度職務評定也變成「不良好」，他對法官工作心灰意冷，萌生轉任律師想法，但事出突然，許多司法圈同僚或律師私下鼓勵他，當時梁律師想要在台南市開律師事務所，邀他合署辦公，分攤購屋成本，雙方才開始密切聯繫。

他強調，梁律師曾任民事庭法官助理，對刑事案件比較沒經驗，他因而和對方交流辦案心得，但絕未轉介案件或收錢。他承認，當時是便宜行事疏忽了，如果要回答律師問題，應該要用比較空泛的回答才對；但他主張，自己離職前一周都還在認真的宣判、開庭，沒有因為離職和律師合作，就當兼差律師或拓展業務，更沒有代寫訴狀或拿報酬。

但法評會認為，施志遠早在離職前1、2個月就確定事務所名稱，依據台南地院檢附的案件清單、相關案件卷宗及相關書狀影本、他與其配偶間的LINE對話紀錄截圖等證據，證明他的辯詞和客觀事證不符，且針對部分案件確實有預先收取律師費用，因此不採信其辯詞。

法評會認為，他兼職律師業務已違反《法官法》、《法官倫理規範》等規定，且情節重大，考量他從2017年9月1日起擔任法官到2023年3月1日辭職為止，審判年資近7年，2017年到2021年間的年終職務評定被評為「良好」，2022年的職務評定「未達良好」，且因兩度言行不當，分別被台南地院院長用口頭方式發命令「促其注意」，更經法評會決議移請職務監督人做成書面警告。

法評會痛批，施志遠沒有知所警惕，謹言慎行，又違反《法官倫理規範》及《公務人員服務法》等規定，已經嚴重減損人民對於客觀、中立與公正的審判核心功能之信任，動搖人民對司法公正性的信賴基礎，並損害司法獨立、公正形象，不宜再續任法官職務，也不適合擔任公務員。

法評會考量，他雖在2023年3月1日辭職轉任律師，但「免除法官職務」仍有實益，因為他若受《法官法》的免職、不得再任公務員處分，依規定，必須停止執行律師職務。

法評會認為，如果本案依《法官法》規定，只做成較輕的剝奪、減少退休金、退養金、罰款、申誡等懲戒，無異於讓在職法官違規執行律師業務牟利時，只須受到輕懲，就可離職執行律師職務，司法公信力必將嚴重受損。

法評會因此決議，報請司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員，以示警惕。

