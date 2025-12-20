曾頻繁搜索「鄭捷」！張文疑模仿挪威恐攻 多方參考擬定計畫書

張文於北車隨機傷人，至今已釀成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 慘案，隨後跳樓畏罪自殺，其疑似模仿2011年挪威恐攻事件，多次聲東擊西讓警方疲於奔命。而警方稍早也破解張文的電子裝置，發現其2024年間曾搜尋過鄭捷事件的相關報導，並在2025年中開始對鄭捷等相關關鍵字進行頻繁搜尋，疑似多方參考從而研擬自己的犯案計畫書。

據悉，有知情人士指出，張文恐怕模仿挪威恐攻的形式，先是於中山區點燃汽機車、中正區租屋處點火，隨即在前往北車與中山站犯案，試圖聲東擊西，讓警方疲於奔命。

警方稍早也破解張文的電子裝置，發現其在2024年間搜尋過鄭捷事件的相關報導，並在2025年中頻繁搜索鄭捷等關鍵字，疑似在多方參考下研擬自己的犯案計畫書，符合警方於其雲端中發現的計畫書時間軸。

回顧整起事故，2011年挪威恐攻事件又稱烏托亞島大屠殺，2011尼7月22日挪威首都奧斯陸市中心的挪威政府辦公大樓，發生爆炸恐攻事件，挪威政府大樓、財政部大樓及《世界之路》報社於爆炸中毀損，造成8人死亡，30人受傷。

而炸彈爆炸後僅過去2小時候，奧斯陸以西約40公里處的烏托亞島便發生槍擊事故，一名裝扮成警察的槍手向島上參加情年團的人群瘋狂射擊，當場造成69人死亡與66人受傷，32歲的挪威人安德斯‧貝林‧布雷維克當場被捕。

