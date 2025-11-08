曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
鴻海集團創辦人郭台銘在6日宣布母親初永真過世消息，今（8日）郭台銘妻子曾馨瑩強忍悲傷，出席自家基金會舉辦的「永齡銘馨盃」，對於被誤會在喪期慶生也感到莫名，而女星關穎也替好友抱不平，表明她個人發在社群的東西，並不代表是在當天發生。
關穎在昨日在IG限時動態分享了和曾馨瑩多位好友一起聚餐的照片，並且還幫曾馨瑩慶生，但該則發文卻引發誤會，不少人指出曾馨瑩在婆婆喪期慶生，這也讓好友們紛紛替其抱屈，指出聚餐當天是11月4日，當時婆婆還健在，而且曾馨瑩也是到地點才知道她們為其慶生。
而關穎也無奈表示：「我個人Po東西都不一定是當天的事情，有時候甚至是1個月前，拜託，我們這群人怎麼會敢明目張膽做這麼白目的事情，餐廳一堆服務人員也都可以作證。」
對於被誤會，今日曾馨瑩出席「永齡銘馨盃」時候，也對於被誤會感到莫名，但依舊堅強出席活動，表示郭台銘雖然因母喪臨時缺席，但很支持她到現場，希望將這項鼓勵後進的舞蹈活動持續傳承下去。
