曾馨瑩出席永齡銘馨盃 哽咽談婆婆「把我當女兒疼」
即時中心／林韋慈報導
曾馨瑩今（8）日穿著一身白色素雅的套裝，出席「永齡銘馨盃」活勳，一開口就哽咽表示，「今天對我有一個特殊的意義，也帶著一點沉重的心情，大家都知道我的婆婆星期天離開了我們。」
曾馨瑩分享過去和婆婆相處的點點滴滴「我的婆婆是一個非常有智慧、非常開明的人，從我第一次見到她，嫁進郭家後，她就把我當成女兒一樣，很愛我。這十幾年來，她沒有對我說過一句重話，沒有對我發過一次脾氣，她看到我永遠都只有感謝跟讚美」。曾馨瑩感性地說，我有這樣的婆婆，我真的覺得非常的幸福，也非常的幸運。
曾馨瑩哀傷之情溢於言表，她表示，原本今天丈夫郭台銘也要來到現場，但臨時取消了，「但是他非常支持我，希望我今天一樣能站在這裡，我相信我的婆婆也希望我帶著微笑來到現場，她現在也一定在天上看著我們，她永遠都喜歡我打扮美美的，每天都開心的過日子。」
她強調今天如期出席活動「不是不悲傷」，而是覺得有更多美好的事情，應該要分享出去。
曾馨瑩也表示，感謝老公郭台銘的支持，讓她可以舉辦舞蹈活動比賽，就連婆婆也給她很多的精神上的支持，長久以來，都把自己當成自己的女兒般疼愛有加。
