曾馨瑩大秀美背辣翻 林心如擔任頒獎人又香露肩還秀美腿
【緯來新聞網】曾馨瑩、林心如、徐若瑄、關穎、王陽明等今（27日）出席《壹蘋新聞網》主辦的首屆「蘋果愛美獎」，曾馨瑩今身著一襲海軍藍絲絨露背禮服擔任頒獎嘉賓，可說是有備而來，直呼：「很開心、很榮幸，辦這個獎很特別，能參加這個獎非常榮幸！」談到身上的禮服，她表示選擇了低調、簡單又帶有設計感的設計，「我覺得也滿符合今天的天氣，所以剛剛好」，她透露最近剛好瘦了一點，可以完美展現身體曲線，「這個衣服不能有什麼贅肉，會比較辛苦，最近有運動，飲食也都有注意，衣服也有彈性，很舒服」。
曾馨瑩擔任頒獎嘉賓，展現完美曲線。（圖／記者王人傑攝影）
林心如今天盛裝出席，小露香肩、修長美腿，亮麗擔任頒獎人，主持人聶雲讚美她與老公霍建華都是高顏值，由於霍建華曾在《如懿傳》飾演乾隆帝，聶雲直說霍建華是最帥皇帝，林心如也不吝誇老公：「我看過得確實是。」接著聶雲妙語：「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝。」林心如幽默回：「先選先贏啊！」引起爆笑。
林心如今天盛裝出席，小露香肩、修長美腿，亮麗擔任頒獎人。（圖／記者王人傑攝影）
前陣子林心如在IG分享國中時期嫩照，白皙瓜子臉、水汪汪招牌大眼，引起粉絲熱烈討論，誇她從小就是美人胚。她分享約1989年在同學家拍攝的照片，是沒有濾鏡的年代，聶雲看到照片忍不住驚呼：「好可愛啊！妳從小就那麼美，歲月對妳這麼溫柔。」
該照片引起討論的還有牆上的明星海報，原來是日星阿部寬，巧的是林心如的老公霍建華最新戲劇作品《他為什麼依然單身》就是改編自2006年阿部寬主演的熱門影集《不能結婚的男人》。只是照片年代久遠，林心如看到照片一度還想不起背後海報明星是誰，「很多人說霍建華，但那時我才國中怎麼可能啦。」
無論是兒時的可愛還是現今的動人，林心如對外貌、身材的維持非常講究且持之以恆，「我一個禮拜做五項運動，每天都不一樣，送完小孩就運動，在去做其他的事情。」現在她還有打拳擊，被問拳擊對手？林心如笑回：「我老公啊！」
關穎與理科太太攜手合作Podcast節目。（圖／記者王人傑攝影）
關穎今天出席「蘋果愛美獎」，明年邁即將入「半百」的她，不免提到關於愛美的話題，對變美頗有研究的她，之前與理科太太攜手合作Podcast節目，鎖定女生避之唯恐不及的變老與更年期話題，她今表示在追求美這條路上一定永遠不會覺得完美，但她滿足現在的狀況，尤其是健康方面，除了年度健康檢查之外，日常運動也不可少。她在半年前因為荷爾蒙失調導致怎麼樣都瘦不下來，陷入低潮期，她無奈分享：「覺得自己已經很努力了，但是體重數字不減反增，會很沮喪。」
而關穎雖然外表保養得宜，但「內在」仍然出現一些狀況，她透露自己常常睡不好、口乾舌燥、皮膚乾燥、眼睛也比較乾，包括情緒波動更是辛苦到家人，表示自己很容易理智線斷掉，對先生發火。而先生不僅要面對自己的更年期，也要同時對抗小孩的青春期，讓關穎笑說「所以他常常買醉」。
此外，關穎日前出席東裕集團第三代的喜酒，新郎Justin是她的表外甥，且當年關穎同樣自在寒舍艾美酒店舉辦婚禮，今日她除了感嘆小孩長得好快之外，包括劉嘉玲、梁朝偉都是座上賓，關穎表示以前就見過2人了，但是難得可以看到見到大家都很開心問及有沒有當面向梁朝偉‘「表白」，她則開玩笑表示其實自己「更喜歡周潤發」。
典禮星光熠熠。（圖／記者王人傑攝影）
王陽明今天穿著一身大地色西裝，內搭白色T-shirt，帥氣亮相，成為「萬紅叢中一點綠」，主持人聶雲提到，「我在健身房心情都沒有很好，有的時候會碰到他，他在裡面超拚的，因為這麼拚身材才好」，對此，王陽明回應，「我覺得就是要愛惜自己羽毛，我很珍惜我現在的這一切」。被問到帥臉、身高和財富只能選一個，王陽明苦惱很久，最後說出「帥臉」。
談及平時如何保養？王陽明分享多喝水、多運動、流汗，也需要時間休息，盡量要發洩壓力，他認為膚況也很重要，「皮膚會讓你知道身體狀況」，只要在戶外或去一些小島曬很多太陽，會敷面膜和蘆薈，「過度曬會傷害到皮膚，回來就是保濕」，同時他也會控制飲食，「如果吃太閒油炸的也會跟皮膚有關，要照顧好皮膚、身體。」
王陽明今天穿著一身大地色西裝，內搭白色T-shirt，帥氣亮相。（圖／記者王人傑攝影）
王陽明坦言偶爾還是會嘴饞吃炸雞，「不可能完全戒掉，10以下體脂肪，甜的、水果也不能吃，多痛苦」。他本身則不在乎體脂，如果要瘦身會給自己時間，「接下來要拍新電影，我現在在增重，前陣子身體不舒服掉到72、73公斤，最近有增回去80公斤，花兩個禮拜狂吃。」他還分享女兒不喜歡他蓄鬍，「新角色要留鬍子，她很不喜歡，每天叫我刮鬍子，她覺得很醜，我說再等幾個月吧」。
