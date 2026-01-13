曾馨瑩寒冬美照3連發！ 穿羽絨衣喊話：大家注意保暖

郭台銘的妻子曾馨瑩在IG限動分享手捧熱飲照片，提醒民眾注意保暖。（翻攝曾馨瑩IG）

天氣連日低溫，郭台銘的妻子曾馨瑩近來在社群網站分享3連拍照片，身穿保暖羽絨衣，提醒民眾要注意保暖。

曾馨瑩12日在IG限動分享3張個人照，可見她穿米白色羽絨衣，帽緣有一圈毛，頭戴白色棒球帽，手捧熱飲，後方是雪景，應是早前去日本度假時拍的。

其中一張照片，背景是大片草地與棕櫚樹，應是在高爾夫球場，與寒冷天氣形成有趣對比。她發文：「冷冷的天，大家多注意保暖喔！」展現生活一面。

曾馨瑩穿羽絨衣，提醒大家注意保暖。（翻攝IG）

事實上，曾馨瑩去年底與郭台銘帶著3名子女到日本度假，她感恩表示，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。「我們放慢腳步，感受彼此陪伴的溫度，把此刻的美好，收進心裡珍藏。」她願那份幸福，成為迎接新一年的美好開始。

