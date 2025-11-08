曾馨瑩帶著小女兒坐「永齡銘馨盃」搖滾區 感謝郭台銘與婆婆支持

曾馨瑩今（8）日帶著小女兒QQ一同出席第三屆「永齡銘馨盃」決賽。

第三屆「永齡銘馨盃」決賽今（8）日登場，主理人曾馨瑩帶著小女兒QQ一起坐在台下，認真觀賞台上參賽者們的舞蹈演出。台上致詞時，曾馨瑩透露，這幾年我先生（郭台銘）也了解舞蹈對我的意義，婆婆（郭初永真）也很支持我。

第三屆「永齡銘馨盃」先前曝光的宣傳照中，就是由曾馨瑩與小女兒QQ共同入鏡，QQ也與曾馨瑩一樣喜愛舞蹈，今日她更帶著QQ一同出席活動，母女倆就坐在台下的貴賓搖滾區，看著參賽者們賣力熱舞。

決賽開始前，曾馨瑩以「主理人」及「老師」身份站在舞台上致詞，她對於舞蹈的熱愛也成就出眼前的「永齡銘馨盃」，曾馨瑩表示「銘馨盃不只是比賽，更是一個勇敢追夢、讓世界看見台灣舞蹈能量的平台。」

此外，曾馨瑩也透露，這幾年先生（郭台銘）知道舞蹈對於自己的意義，也支持她從事相關活動，婆婆同樣展現支持態度，更讓她覺得應該要帶著微笑來到現場。

曾馨瑩今日選擇穿著一襲白色長洋裝、低調典雅，選衣風格雖與活動主題有些不一致，但應與家中事務有關。

