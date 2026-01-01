曾馨瑩曬跨年全家福！夫妻倆甜蜜依偎 郭台銘白髮近照曝光

財經中心／林奇樺報導

鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩趁著跨年與家人一起到日本度假，曾馨瑩也在IG曬出了與家人的溫馨合照，其中郭台銘的近況也隨之曝光，只見他依舊滿頭白髮，面對鏡頭仍露出笑容，這也是繼去年11月底的鴻海日之後，他少數曝光的近照。

曾馨瑩曬出和郭台銘的合照，兩人依偎比YA，看得出夫妻的好感情。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

曾馨瑩跨年前夕在IG曬出了美圖，11月剛過51歲生日的她，似乎沒讓歲月在她身上留下痕跡，即便在雪地中穿上連帽外套、戴上耳罩，卻不顯臃腫，淺淺的微笑散發出好氣質。

在跨年這天，曾馨瑩更是不藏私地將假期中與家人的合照以影片的方式貼出，除了兒女外，還有多張與郭台銘一起合照。只見郭台銘雖然白髮依舊，未特地染色，但神采奕奕，夫妻倆甜蜜依偎、在雪地上開心比YA，也讓人感受到夫妻間真摯的感情。

郭台銘雖然白髮依舊，但看得出神采奕奕。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

曾馨瑩也寫下，在2025的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。她也表示，放慢腳步，感受彼此陪伴的溫度，把此刻的美好，收進心裡珍藏，願這份幸福，成為迎接新一年的美好開始，最後她也祝福大家在新的一年能夠平安喜樂。

