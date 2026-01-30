曾馨瑩現身林心如50歲生日趴！穿帽T樸素赴約 球帽價格親民

曾馨瑩（左）現身林心如（中）的生日聚會。（翻攝loveruby_official IG）

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來為好友、女星林心如慶祝50歲生日，兩人一起到餐廳用餐，展現好交情。

郭董夫人私下這樣穿？ 高爾夫球帽子千元有找？

林心如29日在IG分享生日相關照片，包括她辦《華燈初上》主題生日趴，重現劇中角色「Rose媽媽」的經典造型，丈夫霍建華、好友徐若瑄、林熙蕾、許瑋甯、謝佳見與海裕芬等人都到場，星光熠熠。

曾馨瑩（左）現身林心如（中）的生日聚會。（翻攝loveruby_official IG）

隨後林心如再曬出好友們在不同場合為她慶生的影像，其中一張包含曾馨瑩，只見林心如、曾馨瑩及另一名女友人都打扮休閒，桌上擺有蛋糕及美食。曾馨瑩穿藕色帽T、運動褲，看起來清新樸實。

曾馨瑩頭上的高爾夫球帽，在日本二手平台售價僅500元台幣。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

此外，曾馨瑩今也在IG限動分享打高爾夫球的日常，只見天氣相當好，她和兩名友人玩自拍，悠閒愜意。照片中，曾馨瑩頭戴日本運動品牌DESCENTE的高爾夫球帽，價格大約落在新台幣1,440元至3,680元。同款帽子在日本二手平台售價2,400日元（約新台幣500元），價格相當親民。

