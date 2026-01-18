曾馨瑩秀倒掛奇技！ S身形曲線全都露

曾馨瑩分享練習器械皮拉提斯的照片。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩是舞蹈老師出身，經常在IG分享生活動態。近日她曬出練習器械皮拉提斯的畫面，只見她穿貼身運動服，在專業器械上完成倒掛等高難度動作，身形曲線展露無遺。

倒立、單腳懸吊都來？ 曾馨瑩練的是什麼運動？

曾馨瑩在IG限動分享練習器械皮拉提斯的畫面，發文：「好久沒上課了。」可見她做出倒立、單腳懸吊抬腿動作，展現核心穩定和身體控制力。她還在留言區貼出兩個「肌肉」的表情符號，為自己加油打氣。

曾馨瑩完成單腳懸吊抬腿等高難度動作，展現穩定的核心控制力。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩久違回到課堂練習器械皮拉提斯，挑戰倒立動作。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

此外，她穿貼身白色上衣、黑色運動褲，綁起包包頭，S曲線全都露，也讓人一眼看出她長期運動的成果。一名友人更留言，讚她「好瘦」。

器械皮拉提斯強調中軸延展，啟動深層核心和肢體協調，是需要高度專注和控制力的訓練，一些舞者或運動員都會練習。曾馨瑩在訓練中展現的倒立與單腳懸吊動作，可見柔軟度和穩定度維持在相當水準。

