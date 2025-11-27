曾馨瑩美背露到不能再露 「蘋果愛美獎」頒獎給代言的逆時針
【記者張家玲／台北報導】今年醫美界的最大話題，莫過於在國外風靡已久的醫美療程「逆時針」終於引進台灣，在台灣更破天荒請出鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩代言，這也是她首度點頭代言醫美，更將8位數代言酬勞全數捐出做公益，首屆醫美大型頒獎典禮「蘋果愛美獎」也特邀她擔任頒獎嘉賓。
曾馨瑩今身著一襲海軍藍絲絨露背禮服擔任頒獎嘉賓，可說是有備而來，直呼：「很開心、很榮幸，辦這個獎很特別，能參加這個獎非常榮幸！」談到身上的禮服，她表示選擇了低調、簡單又帶有設計感的設計，「我覺得也滿符合今天的天氣，所以剛剛好」。
她透露最近剛好瘦了一點可以完美展現身體曲線，「這個衣服不能有什麼贅肉會比較辛苦，最近有運動、飲食也都有注意，衣服其實也有彈性很舒服」。
她在典禮上頒發年度醫美原廠療程獎中的「年度最爆紅逆齡療程獎」，恰好就是自己代言的「逆時針」獲獎，曾馨瑩在台上表示，「今年接了逆時針代言，因為它很自然，最主要是可以幫助燒燙傷、皮癬、肝癬病患，我聽了很有興趣，真的是很自然很好的產品」。
曾馨瑩首度接下醫美代言，出任「PROFHILO逆時針」形象大使，更將扣除成本後高達8位數的代言酬勞全數捐出，用作幫助燒燙燒與特殊皮膚需求患者，早先在代言記者會上她曾透露，是經過逾9個月的思考評估，更親自研究資料並與品牌深入對談多次，知道產品安全且能有效幫助燒燙傷及皮癬患者，「聽到能幫助別人，我就很有興趣」。
最終，她在看過醫療證實報告、做了許多功課後才點頭答應代言，並將代言酬勞全數捐出，幫助更多需要的人。逆時針在國外本就擁有多年好口碑，再加上曾馨瑩的代言與暖心之舉，可說話題滿滿，獲得「年度最爆紅逆齡療程獎」可說是實至名歸。
