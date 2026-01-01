曾馨瑩跨年放閃照連發 郭台銘「髮色」成焦點

曾馨瑩分享一家人到日本滑雪旅遊照片。取自曾馨瑩IG



鴻海集團創辦人郭台銘，與妻子曾馨瑩等家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩在IG上開心分享雪景、家人的笑容與自己的美照，夫妻合照意外揭開郭董俏皮的一面，網友除大讚曾馨瑩的肌膚光滑以及凍齡美貌外，對於郭台銘的髮色也熱議。

照片中，郭台銘頭髮依舊仍舊銀白色，並未加工染髮。夫妻合照曾馨瑩依偎郭台銘，也有郭台銘在陽光下開心比YA，嶄露俏皮的一面。

曾馨瑩曾經大方透露，郭董是「為了健康選擇不染髮」，她完全尊重老公的自然狀態。另，郭台銘母親郭初永真在2025年11月6日過世後，郭台銘較少公開露面；2025年11月21日，鴻海科技日時郭台銘雖然現身舞台，但並未致詞。

曾馨瑩31日在社群表示，在2025的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。也祝福大家新年快樂！平安喜樂！！Happy New Year

曾馨瑩分享一家人到日本滑雪旅遊照片，照片裡面郭台銘滿頭白髮；對比過去黑髮（資料照），明顯差異。取自曾馨瑩IG

