曾馨瑩雪地自拍3連發！表情多變 「51歲真實膚況」驚豔網友

曾馨瑩在雪地裡自拍，表情豐富。（翻攝曾馨瑩IG）

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來帶著孩子到日本度假。51歲的她今（30日）在社群網站分享「雪景自拍3連發」，不少網友對她的膚況表示驚豔。

曾馨瑩在IG分享3張在雪地裡的自拍照，可見她穿白色羽絨外套、毛絨耳罩和雪帽，表情豐富。第一張張口微笑，看上去很驚喜；第二張手扶帽緣，神情自然；第三張側頭與雪景同框，相當愜意。她發文：「祝你有美好的一天🤍🤍」問候大家。

曾馨瑩到日本度假，與雪景同框。（翻攝曾馨瑩IG）

貼文曝光後，吸引超過1千人按讚，幾名網友驚呼她皮膚很好，「皮膚真好」「皮膚好透亮」「皮膚超亮，美」。還有人讚：「也太美了吧！景美，人更美」「氣質高雅」「相信照片不能表達現場所有的美」「毛帽造型可愛」「自然最美。喜歡你」，也有人祝她新年快樂。蕭敬騰老婆Summer也現身留言，讚曾馨瑩「口愛」，展現好交情。

