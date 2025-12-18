曾馨瑩霸氣暖舉曝光！8點檔女星直奔郭台銘豪宅

潘奕如透露閨密曾馨瑩大方出借華服。（民視提供）

民視新8點檔《豆腐媽媽》即將上檔，劇中豪門一家吳皓昇、潘奕如、李沛綾、王晴、羅子惟一起出席記者會，為了詮釋豪門貴氣，5人都花了很多錢治裝，潘奕如則透露她的閨蜜、鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩霸氣出手，她日前開鏡記者會、下周首映會的禮服，都是曾馨瑩大方出借。

潘奕如表示，她和曾馨瑩20幾年前都是舞者，因為她有一段時間也在舞蹈圈，兩人常一起跳演唱會，還參與過孫燕姿世界巡迴演唱會等大型演出，兩人「無話不談」的好交情維持至今。她這次演貴婦本來很苦惱治裝問題，曾馨瑩二話不說大方出借，「開鏡記者會那件大概10幾萬，還有一件LV洋裝應該也價值不斐，她這方面很低調，不會跟我在意這個，完全是友情力挺」，本來想包個紅包，曾馨瑩馬上說「親愛的不用」，「她不在意這個，完全友誼互挺」。

她說，衣服是之前有時是去他們家挑，但最近在趕拍，「很感謝她今天又幫我挑2件，寄放管理員等下請快遞去拿。」之後拍戲還在斟酌拿捏要不要借，「因為她的衣服都太名貴，怕不小心弄髒。要小心使用」。吳皓昇則提醒她「不要借太多」，要小心使用，還要確定連戲問題，萬一剛好拍到落海戲、或弄破一個洞，就可能要買單。有人問要不要順便幫王晴謀福利？王晴直搖手說「我不敢」。

