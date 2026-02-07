曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了

曾馨瑩（後排右起）、蔡依珊、周欣怡、陳妍嵐，以及林心如（前排右起）、徐若瑄聚會。（翻攝vivianhsu.ironv IG）

鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。

貴婦私下聚會都穿什麼？ 好交情藏細節裡？

曾馨瑩6日在IG限動轉發徐若瑄的照片，可見她與徐若瑄、林心如、蔡依珊，以及文華花苑總監陳妍嵐、經紀人周欣怡聚會。眾人一字排開、穿著休閒服裝拍照，徐若瑄與林心如戴著棒球帽、托腮對鏡頭，模樣俏皮甜美。

徐若瑄分享聚會照片，許下2026年心願。（翻攝vivianhsu.ironv IG）

曾馨瑩則戴著一頂價值近5萬元的CHANEL牛仔棒球帽，低調中透著奢華氣息，她靠在身穿白色帽T的蔡依珊身旁，互動自然，顯見深厚交情。

徐若瑄也在貼文中感謝Sarah（陳妍嵐）相約午餐，並寫下「Love u all」（愛你們大家），許願2026年「我們都健康快樂平安」，可見好姐妹們共度了一段愜意的午後時光。

