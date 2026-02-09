曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛

賈永婕（前排左）、曾馨瑩（後排左一）、關穎（後排右一）等10名好姐妹，幫壽星Winnie（前排中）慶生。（翻攝kwanterri IG）

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。

粉紅生日趴太夢幻！ 4萬針織背心、名牌包一次看？

關穎在IG限動分享多張照片，可見她與曾馨瑩、賈永婕等人到大安區私廚M&CO RESTAURANT & TEAROOM，為好友Winnie慶生。一行人穿著粉紅色系的衣服，搭配夢幻氣球佈置，畫面溫馨。

曾馨瑩穿Balmain的針織背心，關穎背著CHANEL迷你牛仔包包，十分吸睛。（翻攝kwanterri IG）

當天曾馨瑩穿著Balmain的粉白緹花針織背心，價值約4萬元，展現她一貫的低調奢華。關穎則背了一個要價近12萬元的CHANEL 22C牛仔迷你金球包，搭配短褲、靴子，貴氣率性。

曾馨瑩、賈永婕、關穎等一票姐妹同框合影，私交深厚一看就知道。（翻攝kwanterri IG）

10名好友齊聚私廚餐廳替壽星慶生，粉色系穿搭搭配氣球佈置，氣氛夢幻。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩也轉發關穎的其中一張照片到IG限動，只見眾人圍在壽星身邊，一起吹派對吹笛、灑彩帶，氣氛熱鬧。關穎更寫下「POV：比男人可靠的是姐妹」，好交情不言而喻。

