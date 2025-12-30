曾馨瑩11萬雪場裝備是這個 德國頂奢品牌BOGNER

曾馨瑩身上的BOGNER經典版型收腰滑雪服約NT$72,000、修身版型滑雪褲約NT$36,000。（翻攝自曾馨瑩IG）

鴻海創辦人郭台銘夫人曾馨瑩這幾天與家人們在日本滑雪，渡假的心情好，每天都在IG上開心分享雪景、孩子的笑容與自己的美照。在雪地中她穿著一身雪白的滑雪服，陽光下化身成完美的雪中精靈，也因為滑雪服的合身輪廓，讓她纖瘦的身影完美展現。這套滑雪裝備是來自德國的奢侈品牌BOGNER（博格納），目前由中國最大且最具代表性的羽絨服品牌波司登代理。

來自德國慕尼黑的奢華運動時尚品牌BOGNER由Willy Bogner Sr.於1932年創立，最初是滑雪設備與服飾品牌，後來由他的妻子Maria Bogner帶入服裝設計，將精緻時尚感與頂級功能性結合，以其獨創的「Athluxury」（奢華運動）理念、標誌性「B」字拉鏈頭和彩色W條紋（Formula W）而著稱，是德國國家滑雪隊的長期官方贊助商。

曾馨瑩連著幾日都穿著BOGNER滑雪服。（翻攝自曾馨瑩IG）

成立於上海的波司登在中國羽絨服市場佔有領先地位，以高品質羽絨服、防寒外套為主，引進的BOGNER即是曾馨瑩本次滑雪旅程最主要的每日穿搭。她以經典版型收腰滑雪服與修身版型滑雪褲，搭配CHANEL的帽子與雪靴，站在一片雪白的景色中，堪稱雪場最美的風景。

曾馨瑩身上的BOGNER白色滑雪服跟雪景非常融合搭配。（翻攝自曾馨瑩IG）

